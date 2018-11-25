Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 24 лис, 2018 17:09
Ходять чутки, що Україна отримає транш до кінця року!!!
ridibunda666
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:05
Великобритания увеличит военную поддержку Украине, разместив дополнительные войска и корабль Королевского флота. С таким заявлением в среду, 21 ноября, выступил британский министр обороны
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/1 ... -announce/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Нед 25 лис, 2018 22:14
Украинские корабли в Азовском море захвачены спецназом РФ, - ВМС ВСУ
Шесть украинских моряков ранены в Азовском море, - ВМС ВСУ
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Пон 26 лис, 2018 08:43
Pupsik написав:
Украинские корабли в Азовском море захвачены спецназом РФ, - ВМС ВСУ
Шесть украинских моряков ранены в Азовском море, - ВМС ВСУ
украинские морями просто герои битвы за Азовское море.
ceba
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:41
Pupsik написав:
Украинские корабли в Азовском море захвачены спецназом РФ, - ВМС ВСУ
Шесть украинских моряков ранены в Азовском море, - ВМС ВСУ
В ВМС ВСУ, наверное, служат сухопутные моряки - часто путают Чёрное и Азовское море.
warlamp
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