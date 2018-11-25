Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Забавно когда шайка пропаганд.нов из-за поребрика в чужой стране обвиняет кого-то... Спокойно. У меня хорошая память и я помню когда под ником волгарь сопляки заходят а когда сам Михал Иваныч (С). А последнее время его жалкое подобие.
Нефть кстати еще просела. Давайте рассказывайте как это ВЫГОДНО россии. Работайте
Видимо, попал в точку. Одна беда - диалог со мной, это все-таки некая привилегия, удостаивается которой далеко не каждый. Вы ж своим хамством перешли определенную грань, за которой диалог невозможен. Поэтому, любезный, отправляю Вас к собратьям по перу и платежной ведомости - теперь именно с ними, в террариуме единомышленников, Вы и будете вместе рассуждать о грядущем развале РФ и идиотизм орков.