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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:09

Ходять чутки, що Україна отримає транш до кінця року!!!
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:05

Великобритания увеличит военную поддержку Украине, разместив дополнительные войска и корабль Королевского флота. С таким заявлением в среду, 21 ноября, выступил британский министр обороны
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/1 ... -announce/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:14

Украинские корабли в Азовском море захвачены спецназом РФ, - ВМС ВСУ

Шесть украинских моряков ранены в Азовском море, - ВМС ВСУ
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:43

  Pupsik написав:Украинские корабли в Азовском море захвачены спецназом РФ, - ВМС ВСУ

Шесть украинских моряков ранены в Азовском море, - ВМС ВСУ
украинские моряки просто герои битвы за Азовское море.
Востаннє редагувалось ceba в Пон 26 лис, 2018 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:47

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:ПОЛНОЕ САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ
Забавно когда шайка пропаганд.нов из-за поребрика в чужой стране обвиняет кого-то... :lol: :lol: :lol:
Спокойно. У меня хорошая память и я помню когда под ником волгарь сопляки заходят а когда сам Михал Иваныч (С). А последнее время его жалкое подобие.

Нефть кстати еще просела. Давайте рассказывайте как это ВЫГОДНО россии. Работайте

Видимо, попал в точку. Одна беда - диалог со мной, это все-таки некая привилегия, удостаивается которой далеко не каждый. Вы ж своим хамством перешли определенную грань, за которой диалог невозможен.
Поэтому, любезный, отправляю Вас к собратьям по перу и платежной ведомости - теперь именно с ними, в террариуме единомышленников, Вы и будете вместе рассуждать о грядущем развале РФ и идиотизм орков.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 08:45

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Одна беда
Вы уже не первый раз переходите на личности и симметрично получаете за это. И уровень агрессии из вашего ольгино странно коррелирует с агрессией генеральной линии партии.
Ваши копии уже мне так "угрожали". Прозевали? Меня это не пугает - диалоги с компанией из ольгино мне не интересны.

И напоминаю пропаганд.нам что ветка про россию а не Украину.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:26

Re: Імперські амбіції сусіда

Статья бывшего посла США в РФии Майкла Макфола в "Вашингтон Пост"

Время для новых санкций против России.

«При президенте Владимире Путине Россия стала самой большой угрозой миру и суверенитету других народов. Россия вторглась в два соседних государства — Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году — изменив границы обеих. Путин развернул свои вооруженные силы в Сирии в 2015 году, чтобы поддержать безжалостного диктатора Башара Асада, который, не проявляя уважения к суверенитету своего народа, совершил против него военные преступления. Путин нарушил суверенитет США в 2016 году, используя несколько средств, включая кражу и публикацию частных данных, размещение информации в СМИ, социальных сетях с помощью ботов, троллей и поддельных аккаунтов, пытаясь повлиять на исход наших президентских выборов. В 2018 году Путин и его режим нарушили британский суверенитет, совершив покушение на бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля...


перевод:
https://newtimes.ru/articles/detail/173485
avax
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:35

  avax написав:Статья бывшего посла США в РФии Майкла Макфола в "Вашингтон Пост"

Время для новых санкций против России.

«При президенте Владимире Путине Россия стала самой большой угрозой миру и суверенитету других народов. Россия вторглась в два соседних государства — Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году — изменив границы обеих. Путин развернул свои вооруженные силы в Сирии в 2015 году, чтобы поддержать безжалостного диктатора Башара Асада, который, не проявляя уважения к суверенитету своего народа, совершил против него военные преступления. Путин нарушил суверенитет США в 2016 году, используя несколько средств, включая кражу и публикацию частных данных, размещение информации в СМИ, социальных сетях с помощью ботов, троллей и поддельных аккаунтов, пытаясь повлиять на исход наших президентских выборов. В 2018 году Путин и его режим нарушили британский суверенитет, совершив покушение на бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля...


перевод:
https://newtimes.ru/articles/detail/173485

Узко мыслит бывший посол - начать надо было с того, как в 1812-ом и 1945-ом Россия похоронила вековую мечту европейских народов о союзе, разбив наполеона и Гитлера со товарищи.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:50

Волгарь
Наполеона "розбили", Гітлера "розбили", а живете в порівнянні з "розбитими" в повному лайні.
Можливо, варто вже розбивати свої скрєпи?!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:59

  V2 написав:Волгарь
Наполеона "розбили", Гітлера "розбили", а живете в порівнянні з "розбитими" в повному лайні.
Можливо, варто вже розбивати свої скрєпи?!

Судя по нынешнему Парижу или Марселю (чисто внешнее личное впечатление), очень напоминающие местами Бамако или Эль-Дзажаир, я бы не был столь категоричен.
Да и возникшая необходимость встречать девочку-подроста из школы в тишайшем некогда Дармштадте (судя по недавнему разговору моей сестры с теткой, ныне живущей там) свидетельствует, что Вы просто плохо информированы.
Волгарь
 
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