Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Забавно когда шайка пропаганд.нов из-за поребрика в чужой стране обвиняет кого-то... Спокойно. У меня хорошая память и я помню когда под ником волгарь сопляки заходят а когда сам Михал Иваныч (С). А последнее время его жалкое подобие.
Нефть кстати еще просела. Давайте рассказывайте как это ВЫГОДНО россии. Работайте
Видимо, попал в точку. Одна беда - диалог со мной, это все-таки некая привилегия, удостаивается которой далеко не каждый. Вы ж своим хамством перешли определенную грань, за которой диалог невозможен. Поэтому, любезный, отправляю Вас к собратьям по перу и платежной ведомости - теперь именно с ними, в террариуме единомышленников, Вы и будете вместе рассуждать о грядущем развале РФ и идиотизм орков.
Вы уже не первый раз переходите на личности и симметрично получаете за это. И уровень агрессии из вашего ольгино странно коррелирует с агрессией генеральной линии партии. Ваши копии уже мне так "угрожали". Прозевали? Меня это не пугает - диалоги с компанией из ольгино мне не интересны.
И напоминаю пропаганд.нам что ветка про россию а не Украину.
Статья бывшего посла США в РФии Майкла Макфола в "Вашингтон Пост"
Время для новых санкций против России.
«При президенте Владимире Путине Россия стала самой большой угрозой миру и суверенитету других народов. Россия вторглась в два соседних государства — Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году — изменив границы обеих. Путин развернул свои вооруженные силы в Сирии в 2015 году, чтобы поддержать безжалостного диктатора Башара Асада, который, не проявляя уважения к суверенитету своего народа, совершил против него военные преступления. Путин нарушил суверенитет США в 2016 году, используя несколько средств, включая кражу и публикацию частных данных, размещение информации в СМИ, социальных сетях с помощью ботов, троллей и поддельных аккаунтов, пытаясь повлиять на исход наших президентских выборов. В 2018 году Путин и его режим нарушили британский суверенитет, совершив покушение на бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля...
avax написав:Статья бывшего посла США в РФии Майкла Макфола в "Вашингтон Пост"
Время для новых санкций против России.
«При президенте Владимире Путине Россия стала самой большой угрозой миру и суверенитету других народов. Россия вторглась в два соседних государства — Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году — изменив границы обеих. Путин развернул свои вооруженные силы в Сирии в 2015 году, чтобы поддержать безжалостного диктатора Башара Асада, который, не проявляя уважения к суверенитету своего народа, совершил против него военные преступления. Путин нарушил суверенитет США в 2016 году, используя несколько средств, включая кражу и публикацию частных данных, размещение информации в СМИ, социальных сетях с помощью ботов, троллей и поддельных аккаунтов, пытаясь повлиять на исход наших президентских выборов. В 2018 году Путин и его режим нарушили британский суверенитет, совершив покушение на бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля...
V2 написав:Волгарь Наполеона "розбили", Гітлера "розбили", а живете в порівнянні з "розбитими" в повному лайні. Можливо, варто вже розбивати свої скрєпи?!
Судя по нынешнему Парижу или Марселю (чисто внешнее личное впечатление), очень напоминающие местами Бамако или Эль-Дзажаир, я бы не был столь категоричен. Да и возникшая необходимость встречать девочку-подроста из школы в тишайшем некогда Дармштадте (судя по недавнему разговору моей сестры с теткой, ныне живущей там) свидетельствует, что Вы просто плохо информированы.