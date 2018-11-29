Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Да и возникшая необходимость встречать девочку-подроста из школы в тишайшем некогда Дармштадте (судя по недавнему разговору моей сестры с теткой, ныне живущей там) свидетельствует, что Вы просто плохо информированы.
Ха-ха. Могу поспорить, что "тетка, ныне там живуща", ни за какие коврижки не захочет переехать в "безопасную" россию. И это решающий показатель. Как страшно в НАТО жить. Жуть ))) Кстати, пока имперцы тут свое болото расхваливают, "проклятые пендосы (С)" посадили успешно марсоход.