Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:00
На стартовом столе космодрома Восточный обнаружили критический дефект https://ria.ru/space/20181127/1533604400.html
Также нарушения нашли на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка, а
акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний.
И с вот этими приписками они поперед Маска в космос лезут?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:01
Волгарь написав:
Узко мыслит бывший посол - начать надо было с того, как в 1812-ом и 1945-ом Россия похоронила вековую мечту европейских народов о союзе, разбив наполеона и Гитлера со товарищи.
Заметьте, Гитлера не СССР разбил.
Вот такая занятная у них история. Сами придумали - сами поверили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:35
Волгарь написав:
Да и возникшая необходимость встречать девочку-подроста из школы в тишайшем некогда Дармштадте (судя по недавнему разговору моей сестры с теткой, ныне живущей там) свидетельствует, что Вы просто плохо информированы.
Ха-ха.
Могу поспорить, что "тетка, ныне там живуща", ни за какие коврижки не захочет переехать в "безопасную" россию. И это решающий показатель.
Как страшно в НАТО жить. Жуть )))
Кстати, пока имперцы тут свое болото расхваливают, "проклятые пендосы (С)" посадили успешно марсоход.
vladvlas
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:41
Шикарное выступление.
В основном про нападение российских вояк на наши катера и буксир и захват в плен наших моряков.
Не смогли морские бараны пройти мимо "Новых Ворот" (Яны Капу)
Наконец-то в росскосмосе появилось что-то космическое: 44 уголовных дела расследуемые в одно время ))
vladvlas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:40
Суровая реальность.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:50
Маньяк маньяка видит издалека...(С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Нед 02 гру, 2018 06:34
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Додано: Пон 03 гру, 2018 00:26
Faceless
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:42
И? Развлекаться мемами можно сколь угодно долго. Этим не изменить главного - МАГИСТРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РФ, особенно на фоне главной тенденции развития Украины.
Волгарь
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Додано: Пон 03 гру, 2018 10:01
Волгарь написав:
МАГИСТРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РФ
Піратство, вбивства, загарбання.
Найшли чим пишатися!!!
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