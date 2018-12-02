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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:20
V2 написав: Волгарь написав:
МАГИСТРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РФ
Піратство, вбивства, загарбання.
Найшли чим пишатися!!!
Я пишу в основном об экономике. И с этой точки зрения в РФ с момента крушения коммунизма она выросла в 2,5 раза, на Украине - уменьшилась в 2 раза
Ну, а сравнения демографии/социальной сферы/медицины/правопорядка лучше вообще не касаться. Так что РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ МЕМАМИ.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 10:35
Волгарь
Чи вартують химерні економічні "успіхи" карми піратів та вбивць?!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:09
V2 написав:Волгарь
Чи вартують химерні економічні "успіхи" карми піратів та вбивць?!
Очень даже реальные "успіхи".
Насчет второго, вспомните недавнюю историю - это ведь российские истребители взорвали КОНДИЦИОНЕР на центральной площади Луганска, и российские РЗСО шмаляли по кварталам Донецка, НЕ ТАК ЛИ?
И, конечно, это российские адмиралы послали 1/3 всего своего плавающего состава ВМСУ (2 38-ти тонных катера, боевая ценность которых равна БТР середины 70-х) против армады, по силе превышающей их в 10 000 раз, а с учетом морской авиации - В МИЛЛИОН.
Хорошо, что в итоге никто не погиб, А ЛЮДЕЙ ОЧЕНЬ ЖАЛКО. Без единого шанса, все могло завершиться трагедией. Другое дело, что 2 катера с ресурсом в 400 миль (не зря 2 их собрата служат....на Амударье, у пограничников Узбекистана) ЧФ вполне могли безболезненно пропустить в Мариуполь. От их присутствия в Азовском море не холодно ни жарко. Однако, зная милитаристский настрой российских старших офицеров, слава Богу, что закончилось именно так.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:21
Волгарь написав:
Насчет второго, вспомните недавнюю историю - это ведь российские истребители взорвали ... и российские РЗСО шмаляли ...
Саме ваша мокшанська наволоч і творить всі ці біди!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:30
Волгарь написав:
и российские РЗСО шмаляли по кварталам Донецка
Да, неоднократно
Волгарь написав:
послали 1/3 всего своего плавающего состава ВМСУ (2 38-ти тонных катера, боевая ценность которых равна БТР середины 70-х) против армады
Их разве атаковать послали ту армаду? Вы там вообще в сознании?
Волгарь написав:
зная милитаристский настрой российских старших офицеров
Все РФ, не только офицеров. Милитаризм, агрессия, разжигание войны
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:55
Faceless написав: Волгарь написав:
и российские РЗСО шмаляли по кварталам Донецка
Да, неоднократно
Волгарь написав:
послали 1/3 всего своего плавающего состава ВМСУ (2 38-ти тонных катера, боевая ценность которых равна БТР середины 70-х) против армады
Их разве атаковать послали ту армаду? Вы там вообще в сознании?
Волгарь написав:
зная милитаристский настрой российских старших офицеров
Все РФ, не только офицеров. Милитаризм, агрессия, разжигание войны
О, мы это много раз видели - стоит многоэтажный дом, обращенный в поле, а на фасаде - воронки от снарядов. Конечно, это бывает - в РА, КАК ВСЕМ ИЗВЕСТНО, уже давно приняты на вооружение снаряды, способные в полете разворачиваться на 180 градусов, стреляя из города, поражать при этом фасады домов с противоположной стороны....
А катера, конечно, выслали ПРОРВАТЬСЯ, а не атаковать. Но, учитывая расклад сил, БЕЗ ЕДИНОГО ШАНСА. Как результат, экипажи в плену, флот потерял 1/3 наличных сил, способных выходить в море. Самое главное - ЗАЧЕМ? Сорвана встреча путина с Трампом? И что дальше?
Европа уже 80-ый год следует простой формуле - НЕ СТОИТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ.
И пока никаких подвижек, кроме потока слов, в этом вопросе не происходит.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:45
Волгарь написав:
О, мы это много раз видели - стоит многоэтажный дом, обращенный в поле, а на фасаде - воронки от снарядов. Конечно, это бывает - в РА, КАК ВСЕМ ИЗВЕСТНО, уже давно приняты на вооружение снаряды, способные в полете разворачиваться на 180 градусов
Хватит повторять пропаганду рашатв.
Террористы регулярно сами же обстреливали города со своих позиций "в поле", и тому предостаточно доказательств и свидетельств. И делалось это все для создания картинки как для населения внутри ЛДНР, так и для роспропаганды.
Волгарь написав:
А катера, конечно, выслали ПРОРВАТЬСЯ, а не атаковать.
И не то и не другое. Они не в первый раз там проходили, но только в этот раз у РФ сорвало крышу.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:57
Faceless написав:
Вы там вообще в сознании?
Он НА РАБОТЕ.
Когда волгарям из ольгино нечем похвастаться в экономике роССии (например умный михал иваныч заболел) их лайт версии начинают такую ахинею плести что уши вянут.
Примитивный пропагандистский лай и оффтопик. И сплошное лицемерие.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:17
Faceless написав: Волгарь написав:
О, мы это много раз видели - стоит многоэтажный дом, обращенный в поле, а на фасаде - воронки от снарядов. Конечно, это бывает - в РА, КАК ВСЕМ ИЗВЕСТНО, уже давно приняты на вооружение снаряды, способные в полете разворачиваться на 180 градусов
Хватит повторять пропаганду рашатв.
Террористы регулярно сами же обстреливали города со своих позиций "в поле", и тому предостаточно доказательств и свидетельств. И делалось это все для создания картинки как для населения внутри ЛДНР, так и для роспропаганды.
Волгарь написав:
А катера, конечно, выслали ПРОРВАТЬСЯ, а не атаковать.
И не то и не другое. Они не в первый раз там проходили, но только в этот раз у РФ сорвало крышу.
Вы абсолютно правы - письменная история осады городов насчитывает минимум 3 200+ лет (начиная от Трои) и десятки тысяч эпизодов. И лишь в одном из них собственный город обстреливали сами осажденные, а не осаждающие.
Звучит так же правдоподобно, как свидетельства небезызвестной г-жи Саид-Бурхан о другой трагедии - в Керчи.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:32
Волгарь написав:
Вы абсолютно правы - письменная история осады городов насчитывает минимум 3 200+ лет (начиная от Трои) и десятки тысяч эпизодов. И лишь в одном из них собственный город обстреливали сами осажденные, а не осаждающие.
1) Это не осада города. Какая нахрен Троя. Ваши же, российские подразделения на вашей же, российской технике для вашего же, российского рашатудей обстреливало украинские города, выставляя это за якобы обстрелы с украинской стороны (только вот угол обстрела не от украинской позиции, но в репортаже об этом можно не упоминать) и этими же репортажами потом промывали и промывают мозги и населению рф и населению оккупированных регионов. И вы туда же.
2) Вы это только из росТВ видели, а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать?
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