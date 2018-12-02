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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:48
Faceless написав:
а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать?
Я тоже со многими таковыми (беженцами) общаюсь, сразу в трех странах. Разное говорят: кто вживую чеченов видел в самом начале войны, кому вполне украинские снаряды залетали, и многое подобное.
Война - это война, обелять одних и гомно на других корявая позиция.
Причины - это отдельная тема
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:52
Faceless написав: Волгарь написав:
Вы абсолютно правы - письменная история осады городов насчитывает минимум 3 200+ лет (начиная от Трои) и десятки тысяч эпизодов. И лишь в одном из них собственный город обстреливали сами осажденные, а не осаждающие.
1) Это не осада города. Какая нахрен Троя. Ваши же, российские подразделения на вашей же, российской технике для вашего же, российского рашатудей обстреливало украинские города, выставляя это за якобы обстрелы с украинской стороны (только вот угол обстрела не от украинской позиции, но в репортаже об этом можно не упоминать) и этими же репортажами потом промывали и промывают мозги и населению рф и населению оккупированных регионов. И вы туда же.
2) Вы это только из росТВ видели, а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать?
Я Вам ничего рассказывать не буду - за эти годы пришлось пообщаться и с бывшими жителями Славянска, и Донецка, и Дебальцево и еще нескольких городов помельче. Я им не сват/не брат и не чиновник, от которого зависит выделение матпомощи и за язык никого не тянул. Обычные работяги/инженеры/продавщицы/парикмахерши, даже один сапожник (делает долго, но на совесть) - отличить из-за характерного говора очень легко. В сущности - НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ в чужой стране, вынужденные вести нелегкую борьбу с гидрой российской бюрократии за ВНЖ/ПМЖ/гражданство.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:12
Волгарь
Ви їм казали, що через імперські амбіції росії вони втратили дім?
Всім процвітання!
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