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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 120121122123 Додано: Пон 03 гру, 2018 13:48 Faceless написав: а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать? а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать?

Я тоже со многими таковыми (беженцами) общаюсь, сразу в трех странах. Разное говорят: кто вживую чеченов видел в самом начале войны, кому вполне украинские снаряды залетали, и многое подобное.

Война - это война, обелять одних и гомно на других корявая позиция.

Причины - это отдельная тема Я тоже со многими таковыми (беженцами) общаюсь, сразу в трех странах. Разное говорят: кто вживую чеченов видел в самом начале войны, кому вполне украинские снаряды залетали, и многое подобное.Война - это война, обелять одних и гомно на других корявая позиция.Причины - это отдельная тема sequence Повідомлень: 1539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 138 раз. Подякували: 425 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 13:52 Faceless написав: Волгарь написав: Вы абсолютно правы - письменная история осады городов насчитывает минимум 3 200+ лет (начиная от Трои) и десятки тысяч эпизодов. И лишь в одном из них собственный город обстреливали сами осажденные, а не осаждающие. Вы абсолютно правы - письменная история осады городов насчитывает минимум 3 200+ лет (начиная от Трои) и десятки тысяч эпизодов. И лишь в одном из них собственный город обстреливали сами осажденные, а не осаждающие.

1) Это не осада города. Какая нахрен Троя. Ваши же, российские подразделения на вашей же, российской технике для вашего же, российского рашатудей обстреливало украинские города, выставляя это за якобы обстрелы с украинской стороны (только вот угол обстрела не от украинской позиции, но в репортаже об этом можно не упоминать) и этими же репортажами потом промывали и промывают мозги и населению рф и населению оккупированных регионов. И вы туда же.

2) Вы это только из росТВ видели, а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать? 1) Это не осада города. Какая нахрен Троя. Ваши же, российские подразделения на вашей же, российской технике для вашего же, российского рашатудей обстреливало украинские города, выставляя это за якобы обстрелы с украинской стороны (только вот угол обстрела не от украинской позиции, но в репортаже об этом можно не упоминать) и этими же репортажами потом промывали и промывают мозги и населению рф и населению оккупированных регионов. И вы туда же.2) Вы это только из росТВ видели, а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать?

Я Вам ничего рассказывать не буду - за эти годы пришлось пообщаться и с бывшими жителями Славянска, и Донецка, и Дебальцево и еще нескольких городов помельче. Я им не сват/не брат и не чиновник, от которого зависит выделение матпомощи и за язык никого не тянул. Обычные работяги/инженеры/продавщицы/парикмахерши, даже один сапожник (делает долго, но на совесть) - отличить из-за характерного говора очень легко. В сущности - НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ в чужой стране, вынужденные вести нелегкую борьбу с гидрой российской бюрократии за ВНЖ/ПМЖ/гражданство. Я Вам ничего рассказывать не буду - за эти годы пришлось пообщаться и с бывшими жителями Славянска, и Донецка, и Дебальцево и еще нескольких городов помельче. Я им не сват/не брат и не чиновник, от которого зависит выделение матпомощи и за язык никого не тянул. Обычные работяги/инженеры/продавщицы/парикмахерши, даже один сапожник (делает долго, но на совесть) - отличить из-за характерного говора очень легко. В сущности - НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ в чужой стране, вынужденные вести нелегкую борьбу с гидрой российской бюрократии за ВНЖ/ПМЖ/гражданство. Волгарь Повідомлень: 5753 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 14:12 Волгарь



Ви їм казали, що через імперські амбіції росії вони втратили дім? Всім процвітання! Первый Повідомлень: 13606 З нами з: 27.10.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 1783 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 15:05 Волгарь

Я чомусь думав, що на росії заборонені психотропні речовини.

Однак, читаючи вас, бачу, що помилявся! V2 4 Повідомлень: 5548 З нами з: 03.07.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 846 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 15:31 V2 написав: Волгарь

Я чомусь думав, що на росії заборонені психотропні речовини.

Однак, читаючи вас, бачу, що помилявся! Я чомусь думав, що на росії заборонені психотропні речовини.Однак, читаючи вас, бачу, що помилявся!

До сих пор в ЛНДР при чудовищном материальном положении проживают около 3 млн. человек. А ведь граница открыта. Значит, эти люди, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ последних лет на Донбассе, ВОСПРИНИМАЮТ СИТУАЦИЮ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНО Вам и Вашим сотоварищам по форуму.

Конечно, не верят Пушилинам и К (да и как им может верить нормальный человек), скорее НЕ ВЕРЯТ НИКОМУ ВООБЩЕ - просто выживают. И немалую роль в этом, конечно, играет ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. До сих пор в ЛНДР при чудовищном материальном положении проживают около 3 млн. человек. А ведь граница открыта. Значит, эти люди, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ последних лет на Донбассе, ВОСПРИНИМАЮТ СИТУАЦИЮ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНО Вам и Вашим сотоварищам по форуму.Конечно, не верят Пушилинам и К (да и как им может верить нормальный человек), скорее НЕ ВЕРЯТ НИКОМУ ВООБЩЕ - просто выживают. И немалую роль в этом, конечно, играет ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. Волгарь Повідомлень: 5753 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 120121122123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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