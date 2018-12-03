Faceless написав:

Волгарь написав: Вы абсолютно правы - письменная история осады городов насчитывает минимум 3 200+ лет (начиная от Трои) и десятки тысяч эпизодов. И лишь в одном из них собственный город обстреливали сами осажденные, а не осаждающие. Вы абсолютно правы - письменная история осады городов насчитывает минимум 3 200+ лет (начиная от Трои) и десятки тысяч эпизодов. И лишь в одном из них собственный город обстреливали сами осажденные, а не осаждающие.

1) Это не осада города. Какая нахрен Троя. Ваши же, российские подразделения на вашей же, российской технике для вашего же, российского рашатудей обстреливало украинские города, выставляя это за якобы обстрелы с украинской стороны (только вот угол обстрела не от украинской позиции, но в репортаже об этом можно не упоминать) и этими же репортажами потом промывали и промывают мозги и населению рф и населению оккупированных регионов. И вы туда же.2) Вы это только из росТВ видели, а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать?