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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:48

  Faceless написав: а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать?

Я тоже со многими таковыми (беженцами) общаюсь, сразу в трех странах. Разное говорят: кто вживую чеченов видел в самом начале войны, кому вполне украинские снаряды залетали, и многое подобное.
Война - это война, обелять одних и гомно на других корявая позиция.
Причины - это отдельная тема
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:52

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Вы абсолютно правы - письменная история осады городов насчитывает минимум 3 200+ лет (начиная от Трои) и десятки тысяч эпизодов. И лишь в одном из них собственный город обстреливали сами осажденные, а не осаждающие.

1) Это не осада города. Какая нахрен Троя. Ваши же, российские подразделения на вашей же, российской технике для вашего же, российского рашатудей обстреливало украинские города, выставляя это за якобы обстрелы с украинской стороны (только вот угол обстрела не от украинской позиции, но в репортаже об этом можно не упоминать) и этими же репортажами потом промывали и промывают мозги и населению рф и населению оккупированных регионов. И вы туда же.
2) Вы это только из росТВ видели, а я с жителями оттуда общаюсь, очевидцами, пострадавшими - это и родственники и коллеги. Кто остался без дома, потерял родителей. И вы мне будете рассказывать, что вы от рашатудей услышали и какие у вас представления об осаде городов? Пункт следования указать?

Я Вам ничего рассказывать не буду - за эти годы пришлось пообщаться и с бывшими жителями Славянска, и Донецка, и Дебальцево и еще нескольких городов помельче. Я им не сват/не брат и не чиновник, от которого зависит выделение матпомощи и за язык никого не тянул. Обычные работяги/инженеры/продавщицы/парикмахерши, даже один сапожник (делает долго, но на совесть) - отличить из-за характерного говора очень легко. В сущности - НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ в чужой стране, вынужденные вести нелегкую борьбу с гидрой российской бюрократии за ВНЖ/ПМЖ/гражданство.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:12

Волгарь

Ви їм казали, що через імперські амбіції росії вони втратили дім?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:05

Волгарь
Я чомусь думав, що на росії заборонені психотропні речовини.
Однак, читаючи вас, бачу, що помилявся!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:31

  V2 написав:Волгарь
Я чомусь думав, що на росії заборонені психотропні речовини.
Однак, читаючи вас, бачу, що помилявся!

До сих пор в ЛНДР при чудовищном материальном положении проживают около 3 млн. человек. А ведь граница открыта. Значит, эти люди, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ последних лет на Донбассе, ВОСПРИНИМАЮТ СИТУАЦИЮ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНО Вам и Вашим сотоварищам по форуму.
Конечно, не верят Пушилинам и К (да и как им может верить нормальный человек), скорее НЕ ВЕРЯТ НИКОМУ ВООБЩЕ - просто выживают. И немалую роль в этом, конечно, играет ЛИЧНЫЙ ОПЫТ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:55

  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
Я чомусь думав, що на росії заборонені психотропні речовини.
Однак, читаючи вас, бачу, що помилявся!

До сих пор в ЛНДР при чудовищном материальном положении


Минуточку! Странность вырисовывается - они бежали от нищей Украины в богатую рассею, а прибежали в нищету?!! Это так выглядит спасение в русском мире?!!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:04

  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
Чи вартують химерні економічні "успіхи" карми піратів та вбивць?!

Очень даже реальные "успіхи".
Насчет второго, вспомните недавнюю историю - это ведь российские истребители взорвали КОНДИЦИОНЕР на центральной площади Луганска, и российские РЗСО шмаляли по кварталам Донецка, НЕ ТАК ЛИ?


Там не РЗСО, там миноменты были? НЕ ТАК ЛИ?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:06

  Pupsik написав:
  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
Я чомусь думав, що на росії заборонені психотропні речовини.
Однак, читаючи вас, бачу, що помилявся!

До сих пор в ЛНДР при чудовищном материальном положении


Минуточку! Странность вырисовывается - они бежали от нищей Украины в богатую рассею, а прибежали в нищету?!! Это так выглядит спасение в русском мире?!!


Зато счастье же! Никто не вешает на фонарях за отказ говорить по-украински! Никто не заставляет по три раза на час молиться на Бандеру! Нет обязательного посещения зоогомоборделей!1
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:31

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  V2 написав:
  Волгарь написав:МАГИСТРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РФ

Піратство, вбивства, загарбання.
Найшли чим пишатися!!!

Я пишу в основном об экономике. И с этой точки зрения в РФ с момента крушения коммунизма она выросла в 2,5 раза, на Украине - уменьшилась в 2 раза
Ну, а сравнения демографии/социальной сферы/медицины/правопорядка лучше вообще не касаться. Так что РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ МЕМАМИ.


А разве рос. экономика росла при низких ценах на нефть?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:49

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:О, мы это много раз видели - стоит многоэтажный дом, обращенный в поле, а на фасаде - воронки от снарядов. Конечно, это бывает - в РА, КАК ВСЕМ ИЗВЕСТНО, уже давно приняты на вооружение снаряды, способные в полете разворачиваться на 180 градусов

Хватит повторять пропаганду рашатв.
Террористы регулярно сами же обстреливали города со своих позиций "в поле", и тому предостаточно доказательств и свидетельств. И делалось это все для создания картинки как для населения внутри ЛДНР, так и для роспропаганды.
  Волгарь написав:А катера, конечно, выслали ПРОРВАТЬСЯ, а не атаковать.

И не то и не другое. Они не в первый раз там проходили, но только в этот раз у РФ сорвало крышу.

Вы абсолютно правы - письменная история осады городов насчитывает минимум 3 200+ лет (начиная от Трои) и десятки тысяч эпизодов. И лишь в одном из них собственный город обстреливали сами осажденные, а не осаждающие.
Звучит так же правдоподобно, как свидетельства небезызвестной г-жи Саид-Бурхан о другой трагедии - в Керчи.
Скажу как очевидец тех событий. Лично у меня нет прямых доказательств того, что "осажденные" обстреливали сами себя, разве что какие-то догадки. Но я готов свидетельствовать под присягой в будущем гаагском суде над рашистским режимом: летом 14-го "осажденные" вели артеллерийский огонь непосредственно из городский застройки, явно рассчитывая на ответку. В моем конкретном случае ответка не прилетела. Но, в сущности, это логика войны: одна армия стреляет по другой, и при этом вторая конечно же будет стрелять по первой. Хотя, опять же, в моем конкретном случае, эти самые "военные" не отказали себе в удовольствии пострелять по мишеням, а вот неприятную часть сего действа в виде ответки предоставили на откуп "мирному населению", весьма оперативно свалив.
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