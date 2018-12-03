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Ополченцы сообщили о захвате диверсантов из РФ, обстреливавших Донецк ДОНЕЦК, 28 января. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о задержании диверсионно-разведывательной группы, в которую входили трое граждан России. Соответствующее сообщение размещено в "Сводках Новороссии" на странице "ВКонтакте".
По данным ДНР, диверсанты из России вели обстрел Донецка.
"В Донецке была задержана ДРГ противника. 3 человека с минометом обстреливали город, передвигались на машине. Все трое, граждане РФ - 2 из Краснодара, 1 из Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Зы Как только Аваков и военная прокуратура пересажала всяких рецидивистов из торнадо за убийства, пытки мирных жителей и мародерства, а с другой стороны почистили всяких моторыл и гиви и обстрелы жилых кварталов прекратились.