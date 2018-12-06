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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 01:35

И к вопросу о том, кто обстреливал Донецк

http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/28/1362152.html
Ополченцы сообщили о захвате диверсантов из РФ, обстреливавших Донецк
ДОНЕЦК, 28 января. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о задержании диверсионно-разведывательной группы, в которую входили трое граждан России. Соответствующее сообщение размещено в "Сводках Новороссии" на странице "ВКонтакте".

По данным ДНР, диверсанты из России вели обстрел Донецка.

"В Донецке была задержана ДРГ противника. 3 человека с минометом обстреливали город, передвигались на машине. Все трое, граждане РФ - 2 из Краснодара, 1 из Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:05

Зы Как только Аваков и военная прокуратура пересажала всяких рецидивистов из торнадо за убийства, пытки мирных жителей и мародерства, а с другой стороны почистили всяких моторыл и гиви и обстрелы жилых кварталов прекратились.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:12

ВОТ И ПОГОВОРИЛИ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:39

  Bayern написав:Зы Как только Аваков и военная прокуратура пересажала всяких рецидивистов из торнадо за убийства, пытки мирных жителей и мародерства, а с другой стороны почистили всяких моторыл и гиви и обстрелы жилых кварталов прекратились.


Да ну не может быть. Как связаны Герои Новоросии с обстрелами жилых кварталов? Клевета от кровавой хунты, не иначе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:29

  Волгарь написав:ВОТ И ПОГОВОРИЛИ.

Вы у нас здесь говорите со "снисходительностью" "старшего брата", который учит уму-разуму нерадивых малороссов.
Только проблема в том, что все ваши опусы, не выше уровня российской пропаганды, про кондиционеры, ВВП по ППС, а также "мощь" и "вяличие" российской экономики.
Вот тут немного про обстрелы жилых кварталов.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:52

  pesikot написав:
  Волгарь написав:ВОТ И ПОГОВОРИЛИ.

Вы у нас здесь говорите со "снисходительностью" "старшего брата", который учит уму-разуму нерадивых малороссов.
Только проблема в том, что все ваши опусы, не выше уровня российской пропаганды, про кондиционеры, ВВП по ППС, а также "мощь" и "вяличие" российской экономики.
Вот тут немного про обстрелы жилых кварталов.

ЭТА ТЕМА (ОБСТРЕЛЫ) ЗАКРЫТА
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:56

  Волгарь написав:
  pesikot написав:
  Волгарь написав:ВОТ И ПОГОВОРИЛИ.

Вы у нас здесь говорите со "снисходительностью" "старшего брата", который учит уму-разуму нерадивых малороссов.
Только проблема в том, что все ваши опусы, не выше уровня российской пропаганды, про кондиционеры, ВВП по ППС, а также "мощь" и "вяличие" российской экономики.
Вот тут немного про обстрелы жилых кварталов.

ЭТА ТЕМА (ОБСТРЕЛЫ) ЗАКРЫТА


И вот так всегда - когда его ловят на горячем, он делает вид, что ЖУТКО ОБИЖЕН НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ и либо сам пропадает, либо пытается перевести тему на что-то другое.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:07

  Волгарь написав:ЭТА ТЕМА (ОБСТРЕЛЫ) ЗАКРЫТА

А шо вы так занервничали ? кураторы премии лишили ? :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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