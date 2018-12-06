RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 122123124125
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:32

Очередная победа

МОК может полностью отстранить россиян от Олимпиады в Токио
[url]https://www.dw.com/ru/мок-может-полностью-отстранить-россиян-от-олимпиады-в-токио/a-46608591[/url]
Поводом к отстранению может стать вердикт Мосгорсуда, восстановившего бобслеиста Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории России.

В заявлении также отмечается, что решение московского суда "может дать основания усомниться в том, что в Российской Федерации действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищаются интересы "чистых" спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3228
З нами з: 07.04.17
Подякував: 276 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:46

Re: Імперські амбіції сусіда

З білорусом прикольно вийшло. Гебельс тв у всій красі:-)
Час бомбить Воронєж;-(
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13632
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:13

  Волгарь написав:НЕ МОИ КУРАТОРЫ.

да, и с белоруссом, который изобразил голодающего и охлажденного украинца, тоже неудобно вышло.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 31.08.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 122123124125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.