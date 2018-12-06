|
|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:32
МОК может полностью отстранить россиян от Олимпиады в Токио
[url]https://www.dw.com/ru/мок-может-полностью-отстранить-россиян-от-олимпиады-в-токио/a-46608591[/url]
Поводом к отстранению может стать вердикт Мосгорсуда, восстановившего бобслеиста Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории России.
В заявлении также отмечается, что решение московского суда "может дать основания усомниться в том, что в Российской Федерации действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищаются интересы "чистых" спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3228
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:46
З білорусом прикольно вийшло. Гебельс тв у всій красі:-)
Час бомбить Воронєж;-(
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13632
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:13
Волгарь написав:
НЕ МОИ КУРАТОРЫ.
да, и с белоруссом, который изобразил голодающего и охлажденного украинца, тоже неудобно вышло.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1813
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|