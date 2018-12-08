Додано: Суб 08 гру, 2018 10:19

Росіяни радітимуть поверненню КримуАдже так скажуть в телевізоріМерія Южно-Сахалінська заборонила місцевим комуністам проводити мітинг проти передачі Курильських островів Японії. На площі Перемоги, де хотіли зібратися учасники мітингу, вирішили провести дитяче свято. Ніякого альтернативного майданчика комуністам не запропонували. Загалом, все, як завжди в Росії, коли влада хоче захистити населення від демонстрації альтернативної позиції.Хочу просто звернути увагу: жодного рішення про передачу Курильських островів ще не прийнято. Володимир Путін збирається обговорити з японським прем'єром Сіндзо Абе можливість укладення мирного договору на підставі домовленостей, які мали на увазі передачу частини острівного архіпелагу. Але за шість з гаком десятиліть після прийняття цього документа сторони не зрушили буквально ні на крок. І немає ніякої гарантії, що зараз ситуація буде розвиватися інакше. Але мерія Южно-Сахалінська вже перестраховується. Тому що якщо Путін раптом вирішить передати острови, тобто частину території Сахалінської області, Японії, то населення повинно буде одноголосно схвалити це рішення господаря, а не протестувати.І схвалить, не сумнівайтеся. Влаштує на площі Перемоги в Южно-Сахалінську народні гуляння з портретами Путіна. А на здивовані запитання заїжджого іноземного журналіста "як же так, ви ж начебто територію втратили", буде відповідати "зате у нас мир з Японією", "зате у нас - інвестиції", "ви - провокатор", "Росія - щедра душа" і найголовніше - "це - не наше!".Ось так само буде і з Кримом - щоб ніхто не сумнівався. Коли черговий російський правитель населення вирішить повернути Крим Україні заради нормалізації відносин із Заходом і "вічної дружби з братською країною", комуністів, якщо вони ще будуть існувати до того часу, будуть розганяти нагайками, а інших незгодних - "пакувати" в автозаки. Рейтинг правителя в день передачі Криму Україні злетить до небес, і радісний плач на мітингу в Москві зіллється в загальному хорі з радісним плачем у вільному українському Севастополі. Як добре! Як правильно!З круглими від подиву очима ходитимуть на цьому мітингу національного єднання тільки іноземні журналісти, які намагатимуться зрозуміти, від чого це раптом така радість. Але почують у відповідь повсякчасне: "зате у нас дружба з улюбленою Україною", "зате у нас - інвестиції", "ви - провокатор", "Росія - щедра душа".І найголовніше - "Крим - не наш!".Адже так сказали по телевізору.