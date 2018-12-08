Та й не кажіть...при середній тривалості життя чоловіків 65,9 р., на пенсію будуть виходити в 65р. то будуть настільки щасливі, що на ВВП можна й не звертати увагу
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 гру, 2018 07:41
Та й не кажіть...при середній тривалості життя чоловіків 65,9 р., на пенсію будуть виходити в 65р. то будуть настільки щасливі, що на ВВП можна й не звертати увагу
Додано: Нед 09 гру, 2018 09:55
Re: Імперські амбіції сусіда
Ну о чем вы? Какое счастье?
О каком индексе счастья можно говорить без безвиза? Они же даже не могут вечером, после работы, слетать на чашечку кофе в Братиславу, а на weekend в Венскую оперу!
Про отсутствие кружевных трусиков и гейпарадов я уже молчу. Без этих базовых европейских ценностей и жизни то нет цивилизованному человеку, не то что счастья!
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:22
Вы когда пытались блеснуть своим умом и образованностью вспомнили о Джозефе Стиглице и Credit Suisse (они тоже из мира Запада), а когда Вам указали, что Россия помойка и задворки сегодняшнего мира - вспомнили о трусиках и гейпарадах. Да, на Западе хватает места всем и Стиглицам и гейпарадам.
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