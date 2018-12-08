Та й не кажіть...при середній тривалості життя чоловіків 65,9 р., на пенсію будуть виходити в 65р. то будуть настільки щасливі, що на ВВП можна й не звертати увагу
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 гру, 2018 07:41
Та й не кажіть...при середній тривалості життя чоловіків 65,9 р., на пенсію будуть виходити в 65р. то будуть настільки щасливі, що на ВВП можна й не звертати увагу
Додано: Нед 09 гру, 2018 09:55
Re: Імперські амбіції сусіда
Ну о чем вы? Какое счастье?
О каком индексе счастья можно говорить без безвиза? Они же даже не могут вечером, после работы, слетать на чашечку кофе в Братиславу, а на weekend в Венскую оперу!
Про отсутствие кружевных трусиков и гейпарадов я уже молчу. Без этих базовых европейских ценностей и жизни то нет цивилизованному человеку, не то что счастья!
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:22
Вы когда пытались блеснуть своим умом и образованностью вспомнили о Джозефе Стиглице и Credit Suisse (они тоже из мира Запада), а когда Вам указали, что Россия помойка и задворки сегодняшнего мира - вспомнили о трусиках и гейпарадах. Да, на Западе хватает места всем и Стиглицам и гейпарадам.
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:31
Путь Украины к гей-парадам, думаю, будет непростым.
Вот только на этой неделе:
Івано-Франківська облрада попросила "захистити українську сім'ю від геїв".
Депутати закликають заборонити ЛГБТ-акції.
Додано: Нед 09 гру, 2018 13:44
Re: Імперські амбіції сусіда
Не валяй дурака, Америка!.. - Отдавай-ка землицу Алясочку, Отдавай-ка родимую взад!...
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:18
Re: Імперські амбіції сусіда
Тю..Так я ж полностью согласный, чем вы недовольны? Конечно, Россия задворки, а запад – образец для любого цивилизованного человека, осознающего ценность свободы и демократии. И всякой азиатщине типа России (в смысле рашки) просто нечего лезть со свиным рылом в калашный ряд.
Востаннє редагувалось fokus в Нед 09 гру, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:22
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:08
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:09
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:24
Re: Імперські амбіції сусіда
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