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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 07:41

  fokus написав:
  vovikhan1991 написав:То fokus, американець вів мову про економіку, а Кудрін намагається застосувати його висновки до бензоколонки

И не говорите..им разваливаться не сегодня – завтра, а он о ком-то ввп и индексе счастья :roll:


Та й не кажіть...при середній тривалості життя чоловіків 65,9 р., на пенсію будуть виходити в 65р. то будуть настільки щасливі, що на ВВП можна й не звертати увагу :mrgreen:
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:55

Re: Імперські амбіції сусіда

  vovikhan1991 написав:Та й не кажіть...при середній тривалості життя чоловіків 65,9 р., на пенсію будуть виходити в 65р. то будуть настільки щасливі, що на ВВП можна й не звертати увагу

Ну о чем вы? Какое счастье?
О каком индексе счастья можно говорить без безвиза? Они же даже не могут вечером, после работы, слетать на чашечку кофе в Братиславу, а на weekend в Венскую оперу!
Про отсутствие кружевных трусиков и гейпарадов я уже молчу. Без этих базовых европейских ценностей и жизни то нет цивилизованному человеку, не то что счастья! :cry:
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:22

  fokus написав:О каком индексе счастья можно говорить без безвиза?
Про отсутствие кружевных трусиков и гейпарадов я уже молчу. Без этих базовых европейских ценностей и жизни то нет цивилизованному человеку, не то что счастья! :cry:


Вы когда пытались блеснуть своим умом и образованностью вспомнили о Джозефе Стиглице и Credit Suisse (они тоже из мира Запада), а когда Вам указали, что Россия помойка и задворки сегодняшнего мира - вспомнили о трусиках и гейпарадах. Да, на Западе хватает места всем и Стиглицам и гейпарадам.
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:31

  ridibunda666 написав:
  fokus написав:О каком индексе счастья можно говорить без безвиза?
Про отсутствие кружевных трусиков и гейпарадов я уже молчу. Без этих базовых европейских ценностей и жизни то нет цивилизованному человеку, не то что счастья! :cry:


Вы когда пытались блеснуть своим умом и образованностью вспомнили о Джозефе Стиглице и Credit Suisse (они тоже из мира Запада), а когда Вам указали, что Россия помойка и задворки сегодняшнего мира - вспомнили о трусиках и гейпарадах. Да, на Западе хватает места всем и Стиглицам и гейпарадам.


Путь Украины к гей-парадам, думаю, будет непростым.
Вот только на этой неделе:
Івано-Франківська облрада попросила "захистити українську сім'ю від геїв".
Депутати закликають заборонити ЛГБТ-акції.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:44

Re: Імперські амбіції сусіда

Не валяй дурака, Америка!.. - Отдавай-ка землицу Алясочку, Отдавай-ка родимую взад!... :mrgreen:


avax
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:18

Re: Імперські амбіції сусіда

  ridibunda666 написав:Да, на Западе хватает места всем и Стиглицам и гейпарадам.

Тю..Так я ж полностью согласный, чем вы недовольны? Конечно, Россия задворки, а запад – образец для любого цивилизованного человека, осознающего ценность свободы и демократии. И всякой азиатщине типа России (в смысле рашки) просто нечего лезть со свиным рылом в калашный ряд.
Востаннє редагувалось fokus в Нед 09 гру, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:22

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Путь Украины к гей-парадам, думаю, будет непростым.

Ничего.. Украина пройдёт этот непростой путь. Пусть через тернии..Но гейпарадам быть! Ибо Украина – це Эвропа!
Ой.. Какое ибо..это ж запоребриковщина.. Бо, конечно бо!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:08

Re: Імперські амбіції сусіда

  ridibunda666 написав:Вы когда пытались блеснуть своим умом и образованностью вспомнили о Джозефе Стиглице и Credit Suisse


Людина старалась, нові слова вчила та їхній правопис ... :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:09

  fokus написав:Ой.. Какое ибо..это ж запоребриковщина.. Бо, конечно бо!


:mrgreen:...цікаво
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:24

Re: Імперські амбіції сусіда

:lol: :lol:
  V2 написав:Людина старалась, нові слова вчила та їхній правопис

Ага :P
fokus
 
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