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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:29
Pupsik написав:
цікаво
Що, викрив себе? Ой, як незручно вийшло..
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:37
fokus написав: Pupsik написав:
цікаво
Що, викрив себе? Ой, як незручно вийшло..
Мені цікаві люди з почуттям гумору...а ще цікаво - Ви "москаль" місцевий чи із-за поребрику пишите?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:38
Pupsik
По постам на форумі, думаю, місцевий клоун-троляка.
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