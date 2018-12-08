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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:29

Re: Імперські амбіції сусіда

  Pupsik написав:цікаво

Що, викрив себе? Ой, як незручно вийшло.. :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:37

  fokus написав:
  Pupsik написав:цікаво

Що, викрив себе? Ой, як незручно вийшло.. :mrgreen:


Мені цікаві люди з почуттям гумору...а ще цікаво - Ви "москаль" місцевий чи із-за поребрику пишите?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:38

Pupsik
По постам на форумі, думаю, місцевий клоун-троляка.
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