Додано: Нед 09 гру, 2018 18:36

Pupsik написав: Ви "москаль" місцевий чи із-за поребрику пишите? Ви "москаль" місцевий чи із-за поребрику пишите?

Pupsik написав: Мені цікаві люди з почуттям гумору... Мені цікаві люди з почуттям гумору...

Ну какой еще москаль? Москали все в Московии. По вашей классификации, думаю, скорее «совок обыкновенный» (в ваших стецьковых кругах полагается формулировать в уничижительно–пренебрежительном тоне).Впрочем в2 прав, родился я на этой земле. Также как и мои родители. И родители моих родителей.. Так что «местный». Возможно даже «поместнее» вашего.Беда в том, что вы мне не очень цикави.. Поэтому я пока вас оставлю спокойно разоблачать имперские амбиции.Но пока..Так что не расслабляйтесь и не путайте Кудрина со Стиглицем. Иногда даже методички нужно всё-таки перепроверять. Хоть вы и не совок, но работу то нужно качественно работать. Иначе и пропагандистский эффект не тот, и премию могут не дать..