Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В современной России, пожалуй, ни один чиновник из высшего эшелона власти так откровенно не заявлял о тревожной перспективе Москвы утратить своих обширные территории. Именно по этой причине слова председателя Счетной палаты возымели эффект разорвавшейся бомбы. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если не отвлечься от внешнеполитических игрищ и не уделить внимание внутренним проблемам России, она повторит печальную судьбу Советского союза, сообщает "Диалог.UA". Об этом Алексей Кудрин заявил с трибуны Общероссийского гражданского форума. Политик, также уточнил, что РФ, являясь наследницей павшего Союза с его специфической идеологией и амбициями, "очень тяжело перестраивается".
Pupsik написав:Ви "москаль" місцевий чи із-за поребрику пишите?
Ну какой еще москаль? Москали все в Московии. По вашей классификации, думаю, скорее «совок обыкновенный» (в ваших стецьковых кругах полагается формулировать в уничижительно–пренебрежительном тоне). Впрочем в2 прав, родился я на этой земле. Также как и мои родители. И родители моих родителей.. Так что «местный». Возможно даже «поместнее» вашего.
Pupsik написав:Мені цікаві люди з почуттям гумору...
Беда в том, что вы мне не очень цикави.. Поэтому я пока вас оставлю спокойно разоблачать имперские амбиции. Но пока.. Так что не расслабляйтесь и не путайте Кудрина со Стиглицем. Иногда даже методички нужно всё-таки перепроверять. Хоть вы и не совок, но работу то нужно качественно работать. Иначе и пропагандистский эффект не тот, и премию могут не дать..