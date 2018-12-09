Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В современной России, пожалуй, ни один чиновник из высшего эшелона власти так откровенно не заявлял о тревожной перспективе Москвы утратить своих обширные территории. Именно по этой причине слова председателя Счетной палаты возымели эффект разорвавшейся бомбы. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если не отвлечься от внешнеполитических игрищ и не уделить внимание внутренним проблемам России, она повторит печальную судьбу Советского союза, сообщает "Диалог.UA". Об этом Алексей Кудрин заявил с трибуны Общероссийского гражданского форума. Политик, также уточнил, что РФ, являясь наследницей павшего Союза с его специфической идеологией и амбициями, "очень тяжело перестраивается".
Pupsik написав:Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил при оценке развития российской экономики учитывать такой показатель, как индекс счастья, — сообщает РБК. По мнению Кудрина, уровень счастья стоит рассматривать вместе с ключевыми экономическими показателями, а ВВП становится менее показательным индикатором развития экономики страны.
Просто уровень счастья можно увеличивать через телевизор, а с ВВП так не получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...