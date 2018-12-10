Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В современной России, пожалуй, ни один чиновник из высшего эшелона власти так откровенно не заявлял о тревожной перспективе Москвы утратить своих обширные территории. Именно по этой причине слова председателя Счетной палаты возымели эффект разорвавшейся бомбы. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если не отвлечься от внешнеполитических игрищ и не уделить внимание внутренним проблемам России, она повторит печальную судьбу Советского союза, сообщает "Диалог.UA". Об этом Алексей Кудрин заявил с трибуны Общероссийского гражданского форума. Политик, также уточнил, что РФ, являясь наследницей павшего Союза с его специфической идеологией и амбициями, "очень тяжело перестраивается".
Pupsik написав:Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил при оценке развития российской экономики учитывать такой показатель, как индекс счастья, — сообщает РБК. По мнению Кудрина, уровень счастья стоит рассматривать вместе с ключевыми экономическими показателями, а ВВП становится менее показательным индикатором развития экономики страны.
Просто уровень счастья можно увеличивать через телевизор, а с ВВП так не получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Просто уровень счастья можно увеличивать через телевизор, а с ВВП так не получается.
Индекс счастья мне напомнил бородатый анекдот
Выходит солнечным утром нефтяной магнат из дома и направляется к служебному шестисотому мерседесу. Сам (!) садится в машину и замечает полное уныние своего шофера: - Семеныч! Ну что ты такой кислый все время, ну что опять не так-то? Что ты все время хандришь, куксишься? Вечно недоволен всем? Шофер молча с кислой физиономией трогается. Магнат не унимается: - Нет, ты ответь мне, из Усть-Пиздюйска твоего я тебя вытащил? - Ну, вытащили... - От бандитов Усть-Пиздюйских я тебя отмазал? - Ну, отмазали... - Квартиру ты в Москве купил? - Ну, купил... - Зарплата растет? - Ну, растет... - Я в кабаке пью, ты где сидишь? - Ну, в кабаке... - Машину ты просил с Сааба поменять,поменяли? - Ну, поменяли... - Так чего ж не так-то, чего ты недоволен-то все время? - Эхе-хех, Сергей Тимофеич, кабы нас еще возил кто.....!
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
В стенах Архоблсобрания протесты против московского мусора назвали посягательством на Конституцию ... Мы живем в одной стране, мы один народ. Любые попытки разделять отходы, а по сути население страны на «ваши» и «наши» следует рассматривать как посягательство на основы конституционного строя Российской Федерации
И вот непонятно - это она население страны к отходам приравняла?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...