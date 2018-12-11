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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:38

Pupsik
По постам на форумі, думаю, місцевий клоун-троляка.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:20

Re: Імперські амбіції сусіда

Союз распался, и Россия развалится: громкое заявление Кудрина вызвало бурную реакцию в соцсетях

В современной России, пожалуй, ни один чиновник из высшего эшелона власти так откровенно не заявлял о тревожной перспективе Москвы утратить своих обширные территории. Именно по этой причине слова председателя Счетной палаты возымели эффект разорвавшейся бомбы. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если не отвлечься от внешнеполитических игрищ и не уделить внимание внутренним проблемам России, она повторит печальную судьбу Советского союза, сообщает "Диалог.UA". Об этом Алексей Кудрин заявил с трибуны Общероссийского гражданского форума. Политик, также уточнил, что РФ, являясь наследницей павшего Союза с его специфической идеологией и амбициями, "очень тяжело перестраивается".

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Также политик уточнил, что "успехи внешней политики" стали своеобразным наркотиком для населения, создающим иллюзию возвращения РФ "в круг мировых ведущих стран", но подобное "возвращение" Кудрин назвал иллюзией. Комментируя громкое заявление, соцсети не могут удержаться от едких замечаний как в адрес самого Кудрина, так и по поводу внешней и внутренней политики Москвы.
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Напомним, эксперты рассказали, сколько новых государственных образований возникнет на территории современной РФ после ее развала, и какие страны смогут прирастить собственные земли за счет Москвы.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:53

  Pupsik написав:Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил при оценке развития российской экономики учитывать такой показатель, как индекс счастья, — сообщает РБК.
По мнению Кудрина, уровень счастья стоит рассматривать вместе с ключевыми экономическими показателями, а ВВП становится менее показательным индикатором развития экономики страны. :mrgreen:


Просто уровень счастья можно увеличивать через телевизор, а с ВВП так не получается. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:03

  Sommer написав:Просто уровень счастья можно увеличивать через телевизор, а с ВВП так не получается. :mrgreen:

Индекс счастья мне напомнил бородатый анекдот
Выходит солнечным утром нефтяной магнат из дома и направляется к
служебному шестисотому мерседесу. Сам (!) садится в машину и замечает
полное уныние своего шофера:
- Семеныч! Ну что ты такой кислый все время, ну что опять не так-то?
Что ты все время хандришь, куксишься? Вечно недоволен всем?
Шофер молча с кислой физиономией трогается.
Магнат не унимается:
- Нет, ты ответь мне, из Усть-Пиздюйска твоего я тебя вытащил?
- Ну, вытащили...
- От бандитов Усть-Пиздюйских я тебя отмазал?
- Ну, отмазали...
- Квартиру ты в Москве купил?
- Ну, купил...
- Зарплата растет?
- Ну, растет...
- Я в кабаке пью, ты где сидишь?
- Ну, в кабаке...
- Машину ты просил с Сааба поменять,поменяли?
- Ну, поменяли...
- Так чего ж не так-то, чего ты недоволен-то все время?
- Эхе-хех, Сергей Тимофеич, кабы нас еще возил кто.....!
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:59

Тут у соседей очередные амбиции в конфликт вошли - Москва пытается спихнуть свой мусор остальным регионам, жители начинают возмущаться.

Дело дошло до Архангельска и там началось прекрасное:
https://29.ru/text/politics/65610311/
В стенах Архоблсобрания протесты против московского мусора назвали посягательством на Конституцию
...
Мы живем в одной стране, мы один народ. Любые попытки разделять отходы, а по сути население страны на «ваши» и «наши» следует рассматривать как посягательство на основы конституционного строя Российской Федерации


И вот непонятно - это она население страны к отходам приравняла? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:21

Re: Імперські амбіції сусіда

Для олигархического режима йухло война - мать родная, сам признался.

avax
 
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