Выходит солнечным утром нефтяной магнат из дома и направляется к

служебному шестисотому мерседесу. Сам (!) садится в машину и замечает

полное уныние своего шофера:

- Семеныч! Ну что ты такой кислый все время, ну что опять не так-то?

Что ты все время хандришь, куксишься? Вечно недоволен всем?

Шофер молча с кислой физиономией трогается.

Магнат не унимается:

- Нет, ты ответь мне, из Усть-Пиздюйска твоего я тебя вытащил?

- Ну, вытащили...

- От бандитов Усть-Пиздюйских я тебя отмазал?

- Ну, отмазали...

- Квартиру ты в Москве купил?

- Ну, купил...

- Зарплата растет?

- Ну, растет...

- Я в кабаке пью, ты где сидишь?

- Ну, в кабаке...

- Машину ты просил с Сааба поменять,поменяли?

- Ну, поменяли...

- Так чего ж не так-то, чего ты недоволен-то все время?

- Эхе-хех, Сергей Тимофеич, кабы нас еще возил кто.....!

