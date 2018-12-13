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Россия поставила США три ракетных двигателя РД-181
Россия поставила американской компании Orbital Sciences Corporation три ракетных двигателя РД-181, сообщили в НПО «Энергомаш». «12 декабря три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику – компании Orbital Sciences Corporation. Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели», – сообщили в «Энергомаше», передает РИА «Новости». В июне этого года заказчикам уже были переданы два двигателя РД-181.