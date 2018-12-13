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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:01

По сравнению с Китаем мы - ноль (С)

У кремлевского лизоблюда доренко - истерика )))
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:23

Россия поставила США три ракетных двигателя РД-181
Россия поставила американской компании Orbital Sciences Corporation три ракетных двигателя РД-181, сообщили в НПО «Энергомаш».
«12 декабря три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику – компании Orbital Sciences Corporation. Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели», – сообщили в «Энергомаше», передает РИА «Новости».
В июне этого года заказчикам уже были переданы два двигателя РД-181.

https://vz.ru/news/2018/12/14/955321.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:47

А в это время второй Вояджер покидает Солнечную Систему...
Новый марсоход НАСА передает новые картинки на Землю...
А Фобос-грунт что-то булькает на дне в надежде что его родной док услышит :lol: :lol: :lol:

Зато 3 движка для штатов. Пэрэмога. Вторая после того как большой дядя Трамп пожал руку маленькому фюреру.
И впридачу компания которая что-то там для мультяшной Ангары строила - БАНКРОТ.
Подолянин
 
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