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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:01
По сравнению с Китаем мы - ноль (С)
У кремлевского лизоблюда доренко - истерика )))
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:23
Россия поставила США три ракетных двигателя РД-181
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:47
А в это время второй Вояджер покидает Солнечную Систему...
Новый марсоход НАСА передает новые картинки на Землю...
А Фобос-грунт что-то булькает на дне в надежде что его родной док услышит
Зато 3 движка для штатов. Пэрэмога. Вторая после того как большой дядя Трамп пожал руку маленькому фюреру.
И впридачу компания которая что-то там для мультяшной Ангары строила - БАНКРОТ.
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