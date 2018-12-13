|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:01
По сравнению с Китаем мы - ноль (С)
У кремлевского лизоблюда доренко - истерика )))
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:23
Россия поставила США три ракетных двигателя РД-181
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:47
А в это время второй Вояджер покидает Солнечную Систему...
Новый марсоход НАСА передает новые картинки на Землю...
А Фобос-грунт что-то булькает на дне в надежде что его родной док услышит
Зато 3 движка для штатов. Пэрэмога. Вторая после того как большой дядя Трамп пожал руку маленькому фюреру.
И впридачу компания которая что-то там для мультяшной Ангары строила - БАНКРОТ.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:47
Так ещё недавно Рогозин заявлял, что пусть с батута американцы запускают свои ракеты.
Я так вижу, вы у нас тут специалист широкого профиля, что про хлеб, что про космос
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:57
pesikot
А он полтора килограмма средноросиянской вырезки навернул с одним батоном на завтрак(по норме на одно православнутое тело) - и понесли ботинки Митю. Энергии то ого-го организьм получил!!!
теперь можно сесть в Мерин с плакатиком сзади "Ненавижу фашыздов" и "Могём пАвтАрить!" и поехать православненько пилить бюджет
|