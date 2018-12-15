Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:А куда-то всё делось и физически что-то переместилось? Вы что не признавали раньше Киевский патриархат?
Релігія, як і мова, консервативна штука, переміщення йде повільно, але неминуче. Ви маєте можливість спостерігати наочно, як чергова імперія йде в небуття з нашої землі.
Кстати может кто-то не в курсе церковной жизни, популярно объясню разницу между независимой и автокефальной церковью. Независимая церковь имеет статус патриаршей, управляется патриархам, и это церковь абсолютно ни от кого не зависит в отличие от католиков например, Независимая патриаршая церковь абсолютно самостоятельна и не оглядывается ни на кого, сама всех назначает, сама решает финансовые вопросы, сама святых определяет и тд и тп. Автокефальные церкви имеют частичную независимость, управляются Митрополитами, яркий пример Митрополит Онуфрий УПЦ МП. По статуту и правам вновь образованная церковь практически идентична УПЦ Московского патриархата.
Откуда вы взяли эту мысль? По крайней мере проект статута, опубликованный греками, не имеет ни одного ограничения по времени. Посмотрим, конечно, что приняли, сегодня-завтра опубликуют, но судя по тому, что в президиуме сидело большинство представителей от Византии, вряд ли что-то поменяли. Хотя давайте подождем, всё может быть.
Перш за все, розмови про "грецьку зраду" і те, що Українська Церква буде митрополією Вселенського патріархату – неправда.
Так, предстоятель автокефальної Української Церкви носить титул Митрополита Київського, а не патріарха.
Але, по-перше, саме цей титул носили всі, хто очолював Київську кафедру. По-друге – ніхто не каже, що Митрополит Київський не стане Патріархом Київським, коли його Церква із помісної у назві стане реально помісною в житті.
Так, уже в перших розділах Статуту закріплена материнська роль Константинопольської церкви, але там же вказано, що "Православна Церква в Україні є автокефальною", керується Святим Письмом, канонами, томосом і Статутом.
Все.
Ні на обрання предстоятеля, ні на інші внутрішні питання Української Церкви Варфоломій не впливатиме.
Так, святе миро для Києва варитиметься у Константинополі. Але там же його бере, скажімо, і Єрусалимська Церква.
Так, канонізацію місцевих святих доведеться погоджувати зі світовими церквами через Константинополь. Але, можливо, це і на краще, бо зробить цей процес більш відповідальним і виваженим.
Так, закордонні парафії Православної Церкви України мають перейти під юрисдикцію Константинополя. Але це не написане спеціально для України правило, воно діє для багатьох Церков. Та і процес переходу українських громад не такий простий, як може здатись з Фанара.
Глобально кажучи, посилення ролі Вселенського патріарха відбуватиметься НЕ за рахунок внутрішньої незалежності Української Церкви. Хоча простежити таке посилення у Статуті ПЦУ таки можна.
Позицію, яку Константинополь намагається зайняти щодо Української Церкви, та і решти світових церков також, найточніше окреслює слово арбітр.
Фактично, в Україні Вселенський патріарх зберіг за собою право на дві ключових речі: монополію на тлумачення положень томоса та роль останньої апеляційної інстанції для українських церковників.
В цивільних аналогіях це можна було б назвати таким собі Конституційним судом, який сам на процеси не впливає, але відповідає за дотримання і тлумачення глобальних (вселенських) правил гри.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...