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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:17

freeze
В чому незручність?
В тому, що сьогодні позбулися ще одного пута "руского мира" та їхніх посіпак?!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:24

  V2 написав:freeze
В чому незручність?
В тому, що сьогодні позбулися ще одного пута "руского мира" та їхніх посіпак?!


А куда-то всё делось и физически что-то переместилось? Вы что не признавали раньше Киевский патриархат?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:29

freeze
Боротьба йде за мізки тих, хто не визнавав + відбулось відновлення історичної справедливості!
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:33

  V2 написав:відбулось відновлення історичної справедливості!


Для этого надо было лишать Украину независимой патриархии? Странная историческая справедливость. Но кому-как, тут спорить не буду.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:33

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:А куда-то всё делось и физически что-то переместилось? Вы что не признавали раньше Киевский патриархат?

Релігія, як і мова, консервативна штука, переміщення йде повільно, але неминуче. Ви маєте можливість спостерігати наочно, як чергова імперія йде в небуття з нашої землі.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:48

  lapay написав:
  freeze написав:А куда-то всё делось и физически что-то переместилось? Вы что не признавали раньше Киевский патриархат?

Релігія, як і мова, консервативна штука, переміщення йде повільно, але неминуче. Ви маєте можливість спостерігати наочно, як чергова імперія йде в небуття з нашої землі.


Кстати может кто-то не в курсе церковной жизни, популярно объясню разницу между независимой и автокефальной церковью.
Независимая церковь имеет статус патриаршей, управляется патриархам, и это церковь абсолютно ни от кого не зависит в отличие от католиков например, Независимая патриаршая церковь абсолютно самостоятельна и не оглядывается ни на кого, сама всех назначает, сама решает финансовые вопросы, сама святых определяет и тд и тп.
Автокефальные церкви имеют частичную независимость, управляются Митрополитами, яркий пример Митрополит Онуфрий УПЦ МП. По статуту и правам вновь образованная церковь практически идентична УПЦ Московского патриархата.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:52

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:По статуту и правам вновь образованная церковь практически идентична УПЦ Московского патриархата.

Керування Константинополем тимчасове, Москва свій філіал ніколи не відпустить. І не в цьому справа, а в тому, що московські попи розповідають парафіянам і, до речі, якою мовою теж.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:58

  lapay написав:Керування Константинополем тимчасове


Откуда вы взяли эту мысль? По крайней мере проект статута, опубликованный греками, не имеет ни одного ограничения по времени. Посмотрим, конечно, что приняли, сегодня-завтра опубликуют, но судя по тому, что в президиуме сидело большинство представителей от Византии, вряд ли что-то поменяли.
Хотя давайте подождем, всё может быть.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:20

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Откуда вы взяли эту мысль?

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/15/7201360/
Перш за все, розмови про "грецьку зраду" і те, що Українська Церква буде митрополією Вселенського патріархату – неправда.

Так, предстоятель автокефальної Української Церкви носить титул Митрополита Київського, а не патріарха.

Але, по-перше, саме цей титул носили всі, хто очолював Київську кафедру. По-друге – ніхто не каже, що Митрополит Київський не стане Патріархом Київським, коли його Церква із помісної у назві стане реально помісною в житті.

Так, уже в перших розділах Статуту закріплена материнська роль Константинопольської церкви, але там же вказано, що "Православна Церква в Україні є автокефальною", керується Святим Письмом, канонами, томосом і Статутом.

Все.

Ні на обрання предстоятеля, ні на інші внутрішні питання Української Церкви Варфоломій не впливатиме.

Так, святе миро для Києва варитиметься у Константинополі. Але там же його бере, скажімо, і Єрусалимська Церква.

Так, канонізацію місцевих святих доведеться погоджувати зі світовими церквами через Константинополь. Але, можливо, це і на краще, бо зробить цей процес більш відповідальним і виваженим.

Так, закордонні парафії Православної Церкви України мають перейти під юрисдикцію Константинополя. Але це не написане спеціально для України правило, воно діє для багатьох Церков. Та і процес переходу українських громад не такий простий, як може здатись з Фанара.

Глобально кажучи, посилення ролі Вселенського патріарха відбуватиметься НЕ за рахунок внутрішньої незалежності Української Церкви. Хоча простежити таке посилення у Статуті ПЦУ таки можна.

Позицію, яку Константинополь намагається зайняти щодо Української Церкви, та і решти світових церков також, найточніше окреслює слово арбітр.

Фактично, в Україні Вселенський патріарх зберіг за собою право на дві ключових речі: монополію на тлумачення положень томоса та роль останньої апеляційної інстанції для українських церковників.

В цивільних аналогіях це можна було б назвати таким собі Конституційним судом, який сам на процеси не впливає, але відповідає за дотримання і тлумачення глобальних (вселенських) правил гри.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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