Перш за все, розмови про "грецьку зраду" і те, що Українська Церква буде митрополією Вселенського патріархату – неправда.



Так, предстоятель автокефальної Української Церкви носить титул Митрополита Київського, а не патріарха.



Але, по-перше, саме цей титул носили всі, хто очолював Київську кафедру. По-друге – ніхто не каже, що Митрополит Київський не стане Патріархом Київським, коли його Церква із помісної у назві стане реально помісною в житті.



Так, уже в перших розділах Статуту закріплена материнська роль Константинопольської церкви, але там же вказано, що "Православна Церква в Україні є автокефальною", керується Святим Письмом, канонами, томосом і Статутом.



Все.



Ні на обрання предстоятеля, ні на інші внутрішні питання Української Церкви Варфоломій не впливатиме.



Так, святе миро для Києва варитиметься у Константинополі. Але там же його бере, скажімо, і Єрусалимська Церква.



Так, канонізацію місцевих святих доведеться погоджувати зі світовими церквами через Константинополь. Але, можливо, це і на краще, бо зробить цей процес більш відповідальним і виваженим.



Так, закордонні парафії Православної Церкви України мають перейти під юрисдикцію Константинополя. Але це не написане спеціально для України правило, воно діє для багатьох Церков. Та і процес переходу українських громад не такий простий, як може здатись з Фанара.



Глобально кажучи, посилення ролі Вселенського патріарха відбуватиметься НЕ за рахунок внутрішньої незалежності Української Церкви. Хоча простежити таке посилення у Статуті ПЦУ таки можна.



Позицію, яку Константинополь намагається зайняти щодо Української Церкви, та і решти світових церков також, найточніше окреслює слово арбітр.



Фактично, в Україні Вселенський патріарх зберіг за собою право на дві ключових речі: монополію на тлумачення положень томоса та роль останньої апеляційної інстанції для українських церковників.



В цивільних аналогіях це можна було б назвати таким собі Конституційним судом, який сам на процеси не впливає, але відповідає за дотримання і тлумачення глобальних (вселенських) правил гри.