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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:56

freeze
да что же вас так корёжит. что же вы так украинское всё не любите ?
Хотя и активно всем украинским пользуетесь.
Может - Чемодан, Вокзал, Россия. Для профилактики
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:23

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Да, оттяпали зарубежные приходы УПЦ КП и сделали из этого победу, а хоть прихожан тех спросили хотят они вместо украинской церкви под византийцев?

Цілком можливо, що для парафіян нічого не зміниться.
  freeze написав:Еще раз нет - ни одного упоминания в статуте, что статус митрополии будет заменен на статус полностью независимой патриархии, зачем это Варфоломею надо ))) Сейчас он станет по количеству прихожан руководителем второй-третьей церковью, а без автокефальной Украины будет опять пасти задних

Вселенській Патріарх скасував моськовське рейдерство трьохсотлітної давнини, повернув минулий статус київської метрополії. Як там буде далі - побачимо. Тільки, очевидно, що зрівнювати Москву і Константинопіль, все одно, що зрівнювати Сталіна і Черчиля, наприклад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:31

  lapay написав:Тільки, очевидно, що зрівнювати Москву і Константинопіль, все одно, що зрівнювати Сталіна і Черчиля, наприклад.


Это всё без вопросов и понятно, и неоспоримо.
Черчилль лучше Сталина, но и полная независимость лучше частичной)))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:34

  pesikot написав:freeze
да что же вас так корёжит. что же вы так украинское всё не любите ?
Хотя и активно всем украинским пользуетесь.
Может - Чемодан, Вокзал, Россия. Для профилактики


Ты бы сам сваливал отсюда, тупой бот-провокатор. Воздух чище в стране будет. :lol:


Кстати с новым названием:
"Официальное название согласно Уставу - Православная Церковь Украины", - написал Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

То есть сокращенно новая церковь будет называть ПЦУ.
freeze
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