freeze
да что же вас так корёжит. что же вы так украинское всё не любите ?
Хотя и активно всем украинским пользуетесь.
Может - Чемодан, Вокзал, Россия. Для профилактики
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 гру, 2018 21:56
freeze
да что же вас так корёжит. что же вы так украинское всё не любите ?
Хотя и активно всем украинским пользуетесь.
Может - Чемодан, Вокзал, Россия. Для профилактики
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:23
Re: Імперські амбіції сусіда
Цілком можливо, що для парафіян нічого не зміниться.
Вселенській Патріарх скасував моськовське рейдерство трьохсотлітної давнини, повернув минулий статус київської метрополії. Як там буде далі - побачимо. Тільки, очевидно, що зрівнювати Москву і Константинопіль, все одно, що зрівнювати Сталіна і Черчиля, наприклад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:31
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:34
Ты бы сам сваливал отсюда, тупой бот-провокатор. Воздух чище в стране будет.
Кстати с новым названием:
"Официальное название согласно Уставу - Православная Церковь Украины", - написал Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.
То есть сокращенно новая церковь будет называть ПЦУ.
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:37
Глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) направил письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, канцлеру Германии Ангеле Меркель, Папе Римскому Франциску, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и ряду других мировых лидеров....ого як плющить
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 16 гру, 2018 06:20
Не каноническая и прихожан которой называли раскольниками
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 16 гру, 2018 06:22
УПЦ МП не была независимой
А УПЦ КП была неканонический и прихожан которой называли раскольника
Не понятно что вы питаетесь донести своими сообщениями?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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