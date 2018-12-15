Додано: Суб 15 гру, 2018 21:56

freeze

да что же вас так корёжит. что же вы так украинское всё не любите ?

Хотя и активно всем украинским пользуетесь.

Может - Чемодан, Вокзал, Россия. Для профилактики

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах