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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:56

freeze
да что же вас так корёжит. что же вы так украинское всё не любите ?
Хотя и активно всем украинским пользуетесь.
Может - Чемодан, Вокзал, Россия. Для профилактики
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:23

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Да, оттяпали зарубежные приходы УПЦ КП и сделали из этого победу, а хоть прихожан тех спросили хотят они вместо украинской церкви под византийцев?

Цілком можливо, що для парафіян нічого не зміниться.
  freeze написав:Еще раз нет - ни одного упоминания в статуте, что статус митрополии будет заменен на статус полностью независимой патриархии, зачем это Варфоломею надо ))) Сейчас он станет по количеству прихожан руководителем второй-третьей церковью, а без автокефальной Украины будет опять пасти задних

Вселенській Патріарх скасував моськовське рейдерство трьохсотлітної давнини, повернув минулий статус київської метрополії. Як там буде далі - побачимо. Тільки, очевидно, що зрівнювати Москву і Константинопіль, все одно, що зрівнювати Сталіна і Черчиля, наприклад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:31

  lapay написав:Тільки, очевидно, що зрівнювати Москву і Константинопіль, все одно, що зрівнювати Сталіна і Черчиля, наприклад.


Это всё без вопросов и понятно, и неоспоримо.
Черчилль лучше Сталина, но и полная независимость лучше частичной)))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:34

  pesikot написав:freeze
да что же вас так корёжит. что же вы так украинское всё не любите ?
Хотя и активно всем украинским пользуетесь.
Может - Чемодан, Вокзал, Россия. Для профилактики


Ты бы сам сваливал отсюда, тупой бот-провокатор. Воздух чище в стране будет. :lol:


Кстати с новым названием:
"Официальное название согласно Уставу - Православная Церковь Украины", - написал Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

То есть сокращенно новая церковь будет называть ПЦУ.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:37

https://news.ru/obshestvo/patriarh-kiri ... -rimskomu/


Глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) направил письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, канцлеру Германии Ангеле Меркель, Папе Римскому Франциску, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и ряду других мировых лидеров....ого як плющить :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 06:20

  freeze написав:
  Pupsik написав:Співгромадяни!
Ми маємо свою державу! А тепер маємо і свою церкву!
В знаменний час ми живемо...


Так и раньше была вполне независимая церковь - Украинская Православная церковь Киевского патриархата, и патриарх был Филарет, так и запишем - последний украинский Патриарх.

Не каноническая и прихожан которой называли раскольниками
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 06:22

  freeze написав:
  lapay написав:Тільки, очевидно, що зрівнювати Москву і Константинопіль, все одно, що зрівнювати Сталіна і Черчиля, наприклад.


Это всё без вопросов и понятно, и неоспоримо.
Черчилль лучше Сталина, но и полная независимость лучше частичной)))

УПЦ МП не была независимой
А УПЦ КП была неканонический и прихожан которой называли раскольника

Не понятно что вы питаетесь донести своими сообщениями?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 09:20

Re: Імперські амбіції сусіда

Україна поклала край 332-річному впливу московської церкви

Так характеризує в суботу події в Україні американське впливове видання Financial Times.

http://argumentua.com/novosti/ukra-na-poklala-krai-332-r-chnomu-vplivu-moskovsko-tserkvi-ft
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:05

  Ukrainian написав:УПЦ МП не была независимой
А УПЦ КП была неканонический и прихожан которой называли раскольника

Не понятно что вы питаетесь донести своими сообщениями?


Где в какой букве я написал, что УПЦ Московского патриархата была или есть независимой? Название церкви вам разве ни о чем не говорит - Московского патриархата?

Где и в каком решении УПЦ Киевского патриархата признана канонической, когда об этом сказали хоть слово? Вафоломей об этом хоть раз заикнулся, Порошенко хоть раз об этом сказал? Вчера была основана новая украинская церковь, УПЦ Киевского патриархата никто не соизволил признать канонической.

Интересно, а вот вы лично прочитали статут созданной церкви, потратив на это хотя бы полчаса своего времени? Просто ради интереса, чтобы узнать сходства, отличия, интересные моменты в Уставах ПЦУ, УПЦ МП, УПЦ КП ?
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:56

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Просто ради интереса, чтобы узнать сходства, отличия, интересные моменты в Уставах ПЦУ, УПЦ МП, УПЦ КП


Невже склали порівняльну табличку? ;)
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