Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Имели МП,КП и УАПЦ, все были недовольны. Теперь, слава Богу и кондитеру, перешли в Стамбульский Патриархат, хорошо хоть не в Хазарский Каганат. Вангую, Порошок станет святым, как князь Владимир Великий, когда-то силой загнавший в речку нежелающих креститься язычников.
Ukraine has ended hundreds of years of religious dominance by the Russian Orthodox Church.
Украина поконичила с сотнями лет религиозного доминирования Российской православной церкви
Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople will give a Tomos - a decree granting independence, or autocephaly - to the future head of the local Orthodox Church in Ukraine on January 6, Orthodox Christmas Eve.
Константинопольский патриарх даст томос- декрет о независимости или автокефалии будущему главе Украинской православной церкви
warlamp написав:Имели МП,КП и УАПЦ, все были недовольны. Теперь, слава Богу и кондитеру, перешли в Стамбульский Патриархат, хорошо хоть не в Хазарский Каганат.
Та ні, в Хазарсько-Московському ще дофіга залишилось.
Любой бизнес, в том числе и религиозный, должен приносить доход, а не только удовольствие. Давление властей, санкции и отжимы принесут желаемый результат. Никуда они "не денутся с подводной лодки" - поп тоже человек, хочет вкусно есть и сладко спать. А для этого надо дружить с властями и не упираться рогом.
warlamp написав:Давление властей, санкции и отжимы принесут желаемый результат. Никуда они "не денутся с подводной лодки" - поп тоже человек, хочет вкусно есть и сладко спать. А для этого надо дружить с властями и не упираться рогом.
Зараз не той рівень давильні, як при комуністах. Церква консервантивна - процес розтягнеться на десятиліття.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...