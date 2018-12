Додано: Нед 16 гру, 2018 17:26

Обзор реакции мировых СМИ на событиеБиБиСиUkraine Orthodox priests establish independent ChurchУкраинские православные священники образовали независимую церковь.The Russian Orthodox Church cut ties with the spiritual authority of the world's Orthodoxy after it recognised the Ukrainian Church'sРоссийская Православная Церковь рубает связи с духовной властью мирового правослаья после того как они признали Украинскую ЦерковьЕвроньюзUkraine has ended hundreds of years of religious dominance by the Russian Orthodox Church.Украина поконичила с сотнями лет религиозного доминирования Российской православной церквиEcumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople will give a Tomos - a decree granting independence, or autocephaly - to the future head of the local Orthodox Church in Ukraine on January 6, Orthodox Christmas Eve.Константинопольский патриарх даст томос- декрет о независимости или автокефалии будущему главе Украинской православной церквиВолстрит джорнэлUkraine creates “a church without Putin”Украина создает «Церковь без Путина»АльджазираUkraine creates new Orthodox Church independent from RussiaУкраина создаёт новою православную церковь независимо от РоссииНью-Йорк таймсAmid tensions with Russia, Ukraine moves towards a separate church.В разгар отношений с Россией ,Украина движется по направлению отдельной церквиThe Russian Orthodox Church, which puts its membership at 150 million, will lose up to 30 to 40 percent of its most ardent followersРоссийская православная церковь с 150 миллионами прихожан, потеряет 30-40% наиболее пылких последователей