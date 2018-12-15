RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:55

Имели МП,КП и УАПЦ, все были недовольны. Теперь, слава Богу и кондитеру, перешли в Стамбульский Патриархат, хорошо хоть не в Хазарский Каганат. :mrgreen:
Вангую, Порошок станет святым, как князь Владимир Великий, когда-то силой загнавший в речку нежелающих креститься язычников.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 805
З нами з: 13.03.15
Подякував: 133 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:07

Re: Імперські амбіції сусіда

  warlamp написав:Имели МП,КП и УАПЦ, все были недовольны. Теперь, слава Богу и кондитеру, перешли в Стамбульский Патриархат, хорошо хоть не в Хазарский Каганат.

Та ні, в Хазарсько-Московському ще дофіга залишилось. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6091
З нами з: 01.08.15
Подякував: 787 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:26

Обзор реакции мировых СМИ на событие

БиБиСи

Ukraine Orthodox priests establish independent Church

Украинские православные священники образовали независимую церковь.

The Russian Orthodox Church cut ties with the spiritual authority of the world's Orthodoxy after it recognised the Ukrainian Church's

Российская Православная Церковь рубает связи с духовной властью мирового правослаья после того как они признали Украинскую Церковь

https://www.bbc.com/news/world-europe-46575548

Евроньюз

Ukraine has ended hundreds of years of religious dominance by the Russian Orthodox Church.

Украина поконичила с сотнями лет религиозного доминирования Российской православной церкви

Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople will give a Tomos - a decree granting independence, or autocephaly - to the future head of the local Orthodox Church in Ukraine on January 6, Orthodox Christmas Eve.

Константинопольский патриарх даст томос- декрет о независимости или автокефалии будущему главе Украинской православной церкви

https://www.euronews.com/2018/12/15/ukr ... -centuries

Волстрит джорнэл

Ukraine creates “a church without Putin”

Украина создает «Церковь без Путина»



https://www.wsj.com/articles/ukraine-cr ... 1544897603

Альджазира

Ukraine creates new Orthodox Church independent from Russia

Украина создаёт новою православную церковь независимо от России

https://www.aljazeera.com/news/2018/12/ ... 20016.html

Нью-Йорк таймс

Amid tensions with Russia, Ukraine moves towards a separate church.

В разгар отношений с Россией ,Украина движется по направлению отдельной церкви

The Russian Orthodox Church, which puts its membership at 150 million, will lose up to 30 to 40 percent of its most ardent followers

Российская православная церковь с 150 миллионами прихожан, потеряет 30-40% наиболее пылких последователей

https://www.nytimes.com/2018/12/15/worl ... hurch.html
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 16 гру, 2018 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7386
З нами з: 18.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:27

  lapay написав:
  warlamp написав:Имели МП,КП и УАПЦ, все были недовольны. Теперь, слава Богу и кондитеру, перешли в Стамбульский Патриархат, хорошо хоть не в Хазарский Каганат.

Та ні, в Хазарсько-Московському ще дофіга залишилось. :)


Любой бизнес, в том числе и религиозный, должен приносить доход, а не только удовольствие. Давление властей, санкции и отжимы принесут желаемый результат.
Никуда они "не денутся с подводной лодки" - поп тоже человек, хочет вкусно есть и сладко спать. А для этого надо дружить с властями и не упираться рогом.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 805
З нами з: 13.03.15
Подякував: 133 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:38

Re: Імперські амбіції сусіда

  warlamp написав:Давление властей, санкции и отжимы принесут желаемый результат.
Никуда они "не денутся с подводной лодки" - поп тоже человек, хочет вкусно есть и сладко спать. А для этого надо дружить с властями и не упираться рогом.

Зараз не той рівень давильні, як при комуністах. Церква консервантивна - процес розтягнеться на десятиліття.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6091
З нами з: 01.08.15
Подякував: 787 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 128129130131
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11178)
16.12.2018 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.