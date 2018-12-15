Додано: Нед 16 гру, 2018 17:59

Ukrainian написав: Российская православная церковь с 150 миллионами прихожан, потеряет 30-40% наиболее пылких последователей Российская православная церковь с 150 миллионами прихожан, потеряет 30-40% наиболее пылких последователей

Чушь постите. В Украине чисто теоретически нет столько пылких последователей Московского патриархата, чтобы их столько терять. Возьмите примитивный калькулятор.Да и пока не слышно топота копыт перебегающих. Думаю, подавляющее большинство населения страны как не ходило ни в какие церкви, так и не будет ходить. Да и с теми, кто ходит, не всё так просто. Например, в Одессе около половины церковных сооружений, в том числе самые крупнейшие как огромный Спасо-Преображенский кафедральный собор, Успенский Собор и тд находятся в собственности УПЦ МП, вот прямо заходите в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно и вот так и написано, кто собственник.Кроме того и на сейчас количество приходов в Киевском патриархате было больше, чем количество священников, то есть было несколько сотен многостаночников, пытающихся служить на несколько приходов по совместительству. А кто будет служить в добавляемых приходах волонтёры что-ли, если и сейчас с этим плоховато? Сейчас молодежь больше айтишниками хочет быть, стоматологами.