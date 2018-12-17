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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 130131132133>
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:03

  V2 написав:
  warlamp написав:Избегайте опасной моли, которой является национализм.


Можна тільки додати - "і особливо рашизм як крайня форма націоналізму". ;)
А він думає, що його спокій "красавчікі ряжениє" на передку обороняють, а не українські воїни патріоти-націоналісти. От за таких ватоголових вошей і негарзди в країні.

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і присипляють умиротворчими ватними балачками, начебто про один народ і братерсво москальське - брехня і зрада. Слава Україні! Все буде добре і все буде Україна! Путін ХЛО, а всі москалі йдуть на..
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:34

  Перес де Куэльяр написав:
  V2 написав:
  warlamp написав:Избегайте опасной моли, которой является национализм.


Можна тільки додати - "і особливо рашизм як крайня форма націоналізму". ;)
А він думає, що його спокій "красавчікі ряжениє" на передку обороняють, а не українські воїни патріоти-націоналісти. От за таких ватоголових вошей і негарзди в країні.

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і присипляють умиротворчими ватними балачками, начебто про один народ і братерсво москальське - брехня і зрада. Слава Україні! Все буде добре і все буде Україна! Путін ХЛО, а всі москалі йдуть на..

1. Патриот не обязательно должен быть националистом. Атошники чаще говорят по-русски.
2. Есть националисты, которых уважаю за убеждения,такие как был Левко Лукьяненко, а есть нацюки, такие как ты.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:45

warlamp,
Симон Петлюра: “Гірше ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди”.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:00

Игорь Ильяш , журналист (Беларусь):

Путин поставил ребром вопрос о поглощении Беларуси
Кремль выставил открытый ультиматум Александру Лукашенко: либо тотальная интеграция, либо отказ от субсидирования экономики Беларуси. Однако стремительной эскалации напряжения в отношениях Москвы и Минска ожидать не следует. Владимир Путин готовит для Беларуси, судя по всему, не блицкриг, а длительную осаду...

https://lb.ua/world/2018/12/17/415102_soglashaytes_ubiraytes_putin.html
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:17

  avax написав:Игорь Ильяш , журналист (Беларусь):

Путин поставил ребром вопрос о поглощении Беларуси
Кремль выставил открытый ультиматум Александру Лукашенко: либо тотальная интеграция, либо отказ от субсидирования экономики Беларуси. Однако стремительной эскалации напряжения в отношениях Москвы и Минска ожидать не следует. Владимир Путин готовит для Беларуси, судя по всему, не блицкриг, а длительную осаду...

https://lb.ua/world/2018/12/17/415102_soglashaytes_ubiraytes_putin.html

Источник не внушающий доверия, но в принципе 2-ое (отказ от субсидирования), т.е. поставки 24 млн. т нефти по внутрироссийским ценам и газа по 140 долларов за 1000 м3, беспошлинный ввоз белорусских продуктов, среди которых значительный процент санкционки, очень желателен.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:30

  Перес де Куэльяр написав:warlamp,
Симон Петлюра: “Гірше ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди”.
В мае 1926 года в Париже на углу бульвара Сен-Мишель и ул. Расина, средь бела, был застрелен С. Петлюра. Убийца бросил пистолет и стал ждать полицию. 26 октября 1927 года парижский суд присяжных полностью оправдал убийцу Петлюры - С.Шварцбунда.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:43

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Источник не внушающий доверия, но в принципе 2-ое (отказ от субсидирования), т.е. поставки 24 млн. т нефти по внутрироссийским ценам и газа по 140 долларов за 1000 м3, беспошлинный ввоз белорусских продуктов, среди которых значительный процент санкционки, очень желателен.

Не навчив Путю українських Майдан, не навчив. За лояльність треба платити, просто так з такими нарваними ніхто дружити не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:08

Процесс пошел - в Виннице больше нет московского сатаната (видео)

https://www.unian.net/society/10380078-mitropolit-byvshey-upc-mp-simeon-obyavil-o-svoem-perehode-v-novosozdannuyu-pcu-video.html
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:49

  freeze написав:lapay

Да, оттяпали зарубежные приходы УПЦ КП и сделали из этого победу, а хоть прихожан тех спросили хотят они вместо украинской церкви под византийцев?


Чего только не выдумаешь ради пущей зрадофилии - даже "украинскую церковь".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:58

  ceba написав:
  Перес де Куэльяр написав:warlamp,
Симон Петлюра: “Гірше ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди”.
В мае 1926 года в Париже на углу бульвара Сен-Мишель и ул. Расина, средь бела, был застрелен С. Петлюра. Убийца бросил пистолет и стал ждать полицию. 26 октября 1927 года парижский суд присяжных полностью оправдал убийцу Петлюры - С.Шварцбунда.

Я думав що Ви вже там здохли, а ні живий цеба. В Україну назад не хочете ще? Як там окупанти, "кранти" скоро вам?
Перес де Куэльяр
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