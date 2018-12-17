Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из-за скандала с Siemens «Ростех» купит новые турбины на вторичном рынке
«Дочка» «Ростеха», попавшая под санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму, снова ищет импортные турбины — теперь для электростанции в Тамани. Потенциальный продавец может найтись в Латинской Америке, Китае или Иране
Кто тут рассказывал, что с Сименсом все прекрасно? Кто говорил "санкции ни на что не влияют"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...