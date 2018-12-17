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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:32

  avax написав:Процесс пошел - в Виннице больше нет московского сатаната (видео)

https://www.unian.net/society/10380078-mitropolit-byvshey-upc-mp-simeon-obyavil-o-svoem-perehode-v-novosozdannuyu-pcu-video.html

Вот почему не назвать УПЦ вместо ПЦУ
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:38

https://www.rbc.ru/business/14/12/2018/5c0e6bf69a79473484b106d2

Из-за скандала с Siemens «Ростех» купит новые турбины на вторичном рынке

«Дочка» «Ростеха», попавшая под санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму, снова ищет импортные турбины — теперь для электростанции в Тамани. Потенциальный продавец может найтись в Латинской Америке, Китае или Иране


Кто тут рассказывал, что с Сименсом все прекрасно? Кто говорил "санкции ни на что не влияют"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:29

  Ukrainian написав:
  avax написав:Процесс пошел - в Виннице больше нет московского сатаната (видео)

https://www.unian.net/society/10380078-mitropolit-byvshey-upc-mp-simeon-obyavil-o-svoem-perehode-v-novosozdannuyu-pcu-video.html

Вот почему не назвать УПЦ вместо ПЦУ


Со временем так и будет.
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:47

Re: Імперські амбіції сусіда

Пишут, такую ёлку установили возле одного ТЦ в Нижнем Новгороде. Интересно, правда? Волгарь может наверное подтвердить
:) Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:08

Faceless
Волгарь (як вийде на зміну та отримає інструкції) напише, що частина гілок пішла в дерев'яні резерви, обсяг яких вже перевищив обсяг дерев'яних резервів дореволюційної росії, а кількість хвоїнок свідчить, що росія вперше обійшлась без імпорту, чого не було з часів СРСР.
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