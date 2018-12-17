Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из-за скандала с Siemens «Ростех» купит новые турбины на вторичном рынке
«Дочка» «Ростеха», попавшая под санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму, снова ищет импортные турбины — теперь для электростанции в Тамани. Потенциальный продавец может найтись в Латинской Америке, Китае или Иране
Кто тут рассказывал, что с Сименсом все прекрасно? Кто говорил "санкции ни на что не влияют"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Faceless Волгарь (як вийде на зміну та отримає інструкції) напише, що частина гілок пішла в дерев'яні резерви, обсяг яких вже перевищив обсяг дерев'яних резервів дореволюційної росії, а кількість хвоїнок свідчить, що росія вперше обійшлась без імпорту, чого не було з часів СРСР. Та й взагалі, наявність практично в кожній сім'ї автообіля дозволяє поїхати в ліс та милуватись ялинкам там.
По данным Международной федерации робототехники (IFR), промышленных роботов на 10 000 работников: 1. Южная Корея- 661 2.Сингапур - 488 3. Германия - 309 4. Япония- 303 5. Швеция - 223 6. Дания - 211 7. США - 189 8. Италия - 185 9. Бельгия - 184 10. Тайвань - 177 ... Россия - 3
Faceless Елке добавят веток, сделают макияж,украсят гирляндами, игрушками, мишурой и будет не хуже чем на Крещатике. Впрочем можете занести сей фотофакт себе в очередную перемогу. Кстати, елка очень живописна, прямо сошла с картины Шишкина.