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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 131132133134>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:32

  avax написав:Процесс пошел - в Виннице больше нет московского сатаната (видео)

https://www.unian.net/society/10380078-mitropolit-byvshey-upc-mp-simeon-obyavil-o-svoem-perehode-v-novosozdannuyu-pcu-video.html

Вот почему не назвать УПЦ вместо ПЦУ
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:38

https://www.rbc.ru/business/14/12/2018/5c0e6bf69a79473484b106d2

Из-за скандала с Siemens «Ростех» купит новые турбины на вторичном рынке

«Дочка» «Ростеха», попавшая под санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму, снова ищет импортные турбины — теперь для электростанции в Тамани. Потенциальный продавец может найтись в Латинской Америке, Китае или Иране


Кто тут рассказывал, что с Сименсом все прекрасно? Кто говорил "санкции ни на что не влияют"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:29

  Ukrainian написав:
  avax написав:Процесс пошел - в Виннице больше нет московского сатаната (видео)

https://www.unian.net/society/10380078-mitropolit-byvshey-upc-mp-simeon-obyavil-o-svoem-perehode-v-novosozdannuyu-pcu-video.html

Вот почему не назвать УПЦ вместо ПЦУ


Со временем так и будет.
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:47

Re: Імперські амбіції сусіда

Пишут, такую ёлку установили возле одного ТЦ в Нижнем Новгороде. Интересно, правда? Волгарь может наверное подтвердить
:) Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:08

Faceless
Волгарь (як вийде на зміну та отримає інструкції) напише, що частина гілок пішла в дерев'яні резерви, обсяг яких вже перевищив обсяг дерев'яних резервів дореволюційної росії, а кількість хвоїнок свідчить, що росія вперше обійшлась без імпорту, чого не було з часів СРСР.
Та й взагалі, наявність практично в кожній сім'ї автообіля дозволяє поїхати в ліс та милуватись ялинкам там.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:43

  Faceless написав:Пишут, такую ёлку установили возле одного ТЦ в Нижнем Новгороде. Интересно, правда? Волгарь может наверное подтвердить
:) Зображення

Приведите ссылку - по фото не ясно у какого из примерно сотни ТЦ разного калибра (площадью от 2000 до 300 000 м2) установили это чудо.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:50

россия встает с колен но миллионы очковых туалетов тянут ее на дно :lol: :lol: :lol:

Международная федерация робототехники представила топ-10 самых роботизированных стран мира
По данным Международной федерации робототехники (IFR), промышленных роботов на 10 000 работников:
1. Южная Корея- 661
2.Сингапур - 488
3. Германия - 309
4. Япония- 303
5. Швеция - 223
6. Дания - 211
7. США - 189
8. Италия - 185
9. Бельгия - 184
10. Тайвань - 177
... Россия - 3
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:13

Faceless Елке добавят веток, сделают макияж,украсят гирляндами, игрушками, мишурой и будет не хуже чем на Крещатике. Впрочем можете занести сей фотофакт себе в очередную перемогу. Кстати, елка очень живописна, прямо сошла с картины Шишкина.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:54

  Faceless написав:Пишут, такую ёлку установили возле одного ТЦ в Нижнем Новгороде. Интересно, правда? Волгарь может наверное подтвердить
:)


У них с елками не задалось в этом году.
https://lenta.ru/news/2018/12/17/necrotree/
Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.

Как сообщил изданию очевидец, место для сруба было выбрано на старом погосте вдоль Стерлибашевского тракта, где «зимой народу почти нет». Рабочие увезли ель на грузовике. «Когда их спросили, зачем они ее спили и куда везут, один из них с ухмылкой сказал, что на Новый год. Уже потом выяснилось, что ее доставили в микрорайон Строймаш. Видимо, человеческая глупость настолько сильна, что до леса рабочие просто поленились доехать», — поведал мужчина.

После того как выяснилось происхождение ели, дерево распилили и выкинули, а на его место установили другое — «страшное, высохшее, желтое», по словам местных жителей.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:59

  Волгарь написав:Приведите ссылку - по фото не ясно у какого из примерно сотни ТЦ разного калибра (площадью от 2000 до 300 000 м2) установили это чудо.


Странно, что житель НН не может опознать место по фото. Город небось настолько громадный, что никак запомнить нельзя. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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