Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.



Как сообщил изданию очевидец, место для сруба было выбрано на старом погосте вдоль Стерлибашевского тракта, где «зимой народу почти нет». Рабочие увезли ель на грузовике. «Когда их спросили, зачем они ее спили и куда везут, один из них с ухмылкой сказал, что на Новый год. Уже потом выяснилось, что ее доставили в микрорайон Строймаш. Видимо, человеческая глупость настолько сильна, что до леса рабочие просто поленились доехать», — поведал мужчина.



После того как выяснилось происхождение ели, дерево распилили и выкинули, а на его место установили другое — «страшное, высохшее, желтое», по словам местных жителей.