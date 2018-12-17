Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из-за скандала с Siemens «Ростех» купит новые турбины на вторичном рынке
«Дочка» «Ростеха», попавшая под санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму, снова ищет импортные турбины — теперь для электростанции в Тамани. Потенциальный продавец может найтись в Латинской Америке, Китае или Иране
Кто тут рассказывал, что с Сименсом все прекрасно? Кто говорил "санкции ни на что не влияют"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Faceless Волгарь (як вийде на зміну та отримає інструкції) напише, що частина гілок пішла в дерев'яні резерви, обсяг яких вже перевищив обсяг дерев'яних резервів дореволюційної росії, а кількість хвоїнок свідчить, що росія вперше обійшлась без імпорту, чого не було з часів СРСР. Та й взагалі, наявність практично в кожній сім'ї автообіля дозволяє поїхати в ліс та милуватись ялинкам там.
По данным Международной федерации робототехники (IFR), промышленных роботов на 10 000 работников: 1. Южная Корея- 661 2.Сингапур - 488 3. Германия - 309 4. Япония- 303 5. Швеция - 223 6. Дания - 211 7. США - 189 8. Италия - 185 9. Бельгия - 184 10. Тайвань - 177 ... Россия - 3
Faceless Елке добавят веток, сделают макияж,украсят гирляндами, игрушками, мишурой и будет не хуже чем на Крещатике. Впрочем можете занести сей фотофакт себе в очередную перемогу. Кстати, елка очень живописна, прямо сошла с картины Шишкина.
Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.
Как сообщил изданию очевидец, место для сруба было выбрано на старом погосте вдоль Стерлибашевского тракта, где «зимой народу почти нет». Рабочие увезли ель на грузовике. «Когда их спросили, зачем они ее спили и куда везут, один из них с ухмылкой сказал, что на Новый год. Уже потом выяснилось, что ее доставили в микрорайон Строймаш. Видимо, человеческая глупость настолько сильна, что до леса рабочие просто поленились доехать», — поведал мужчина.
После того как выяснилось происхождение ели, дерево распилили и выкинули, а на его место установили другое — «страшное, высохшее, желтое», по словам местных жителей.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...