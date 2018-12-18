Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:01
Смотрим на тех, кто проголосовал против резолюции ООН по Крыму и судоходству.
https://news.liga.net/politics/news/krymskaya-rezolyutsiya-kakie-strany-podderjali-okkupanta-spisok
1. Армения
2. Беларусь
3. Боливия
4. Бурунди
5. Камбоджа
6. Куба
7. КНДР
8. Иран
9. Лаос
10. Мьянма
11. Никарагуа
12. Сербия
13. Южный Судан
14. Судан
15. Сирия
16. Узбекистан
17. Венесуэла
18. Зимбабве
19. РФ
Вот на фоне таких друзей и соратников РФ вполне может выглядеть "супердержавой".
Но вот незадача - есть и другие страны...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:17
17 дек 2018 Работники московского хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку из-за задержки зарплаты, записали видеообращение к президенту РФ Путину. https://www.youtube.com/watch?v=RBSZx0EH7Bw
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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