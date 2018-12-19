RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:01

И об амбициях

Смотрим на тех, кто проголосовал против резолюции ООН по Крыму и судоходству.
https://news.liga.net/politics/news/krymskaya-rezolyutsiya-kakie-strany-podderjali-okkupanta-spisok

1. Армения
2. Беларусь
3. Боливия
4. Бурунди
5. Камбоджа
6. Куба
7. КНДР
8. Иран
9. Лаос
10. Мьянма
11. Никарагуа
12. Сербия
13. Южный Судан
14. Судан
15. Сирия
16. Узбекистан
17. Венесуэла
18. Зимбабве
19. РФ

Вот на фоне таких друзей и соратников РФ вполне может выглядеть "супердержавой".
Но вот незадача - есть и другие страны...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 07.04.17
Подякував: 282 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 06:58

Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

Цікаво :?
vovikhan1991
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 27.06.16
Подякував: 142 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:17

17 дек 2018 Работники московского хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку из-за задержки зарплаты, записали видеообращение к президенту РФ Путину.

https://www.youtube.com/watch?v=RBSZx0EH7Bw
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3082
З нами з: 07.06.12
Подякував: 703 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:25

  Pupsik написав:17 дек 2018 Работники московского хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку из-за задержки зарплаты, записали видеообращение к президенту РФ Путину.

https://www.youtube.com/watch?v=RBSZx0EH7Bw

У нас это быстро
Столичные власти решили проблему, возникшую на хлебозаводе "Черкизово", десятки работников которого 14 декабря объявили голодовку, а спустя три дня записали и выложили в Сети видеообращение к президенту Владимиру Путину в связи с длительной невыплатой им зарплат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Сергей Собянин вечером 19 декабря.
"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово", его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", - написал градоначальник в Twitter. - Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу".

Беглого директора хлебозавода задержали
15 декабря Следственный комитет РФ объявил в розыск скрывшегося директора хлебозавода "Черкизово" Яна Соловьева, против которого заведено уголовное дело о задержке зарплат свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
19 декабря было объявлено о задержании Соловьева. В этот же день Преображенский суд Москвы продлил срок задержания Соловьева на 72 часа, рассмотрение ходатайства следствия об аресте фигуранта назначено на 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

http://classic.newsru.com/russia/19dec2018/hleb.html
На контрасте из Кудрявого.
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЕСТУЮТ СОТРУДНИЦЫ ГП «СЕЛИДОВУГОЛЬ»
В понедельник, 17 декабря, первая смена работниц семи участков всех шахт ГП «Селидовуголь», которые отвечают за определение качества угля, прекратили свою работу. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook.
«В связи с тем, что им и другим работникам непромышленной группы в течение нескольких месяцев не выплачивают заработную плату, большинство из них ни копейки не получали с июля. К этой категории относятся инженерно-технические работники и все те, кого Минэнергоугля отнесло к категории поверхностно-технологического комплекса», - написал он.
Сегодня днем около двухсот работников ГП «Селидовуголь» протестовали у административного здания против невыплаты зарплаты, пишет ТК «Орбита».

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Волгарь
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:37

Волгарь
Як там Нижній Новгород?
Колеги, які там бували (на відміну від декого ;) ), допомогли вже вам ідентифікувати площу та ялинку? :mrgreen:
V2
4
 
Повідомлень: 5597
З нами з: 03.07.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:50

Новогоднее :lol:

В Кемеровской области, в городе Мыски, на городской площади покрасили горки белой краской, чтобы они не были черными от угольной пыли. Люди там давно задыхаются от деятельности угольных разрезов

avax
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 16.09.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:05

  V2 написав:Волгарь
Як там Нижній Новгород?
Колеги, які там бували (на відміну від декого ;) ), допомогли вже вам ідентифікувати площу та ялинку? :mrgreen:

Прошло больше 2-х суток, но ссылки на это фото я так и не получил.
Нет ничего удивтельного, что я не узнал место (если ЭТО вообще в Нижнем) - у нас столько ТЦ разного калибра, что я не то, что не был во всех, но даже не подозреваю существовании многих. И не мудрено
Торговые центры в Нижнем Новгороде
Объектов: 86
http://www.gipernn.ru/torgovye-centry
Еще с десяток строится. И у каждого стоит елка.
А вот как выглядит предновогодний Нижний - рядом со стадионом, где проходил ЧМ, на берегу Волги открыли каток
Главный каток города начал работу на стадионе «Нижний Новгород» (фото)
https://pravda-nn.ru/news/glavnyj-katok ... orod-foto/
Волгарь
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:14

Волгарь
Не будучи жодного разу в Новгороді я через гугл мепс знайшов цю площу ;)
Тому, злив не зараховано.
До речі, ідея вам де провести новорічні свята - відвідайте Н. Новгород :mrgreen:
V2
4
 
Повідомлень: 5597
З нами з: 03.07.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 131132133134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.