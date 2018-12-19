Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Столичные власти решили проблему, возникшую на хлебозаводе "Черкизово", десятки работников которого 14 декабря объявили голодовку, а спустя три дня записали и выложили в Сети видеообращение к президенту Владимиру Путину в связи с длительной невыплатой им зарплат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Сергей Собянин вечером 19 декабря. "Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово", его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", - написал градоначальник в Twitter. - Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу".
Беглого директора хлебозавода задержали 15 декабря Следственный комитет РФ объявил в розыск скрывшегося директора хлебозавода "Черкизово" Яна Соловьева, против которого заведено уголовное дело о задержке зарплат свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). 19 декабря было объявлено о задержании Соловьева. В этот же день Преображенский суд Москвы продлил срок задержания Соловьева на 72 часа, рассмотрение ходатайства следствия об аресте фигуранта назначено на 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЕСТУЮТ СОТРУДНИЦЫ ГП «СЕЛИДОВУГОЛЬ» В понедельник, 17 декабря, первая смена работниц семи участков всех шахт ГП «Селидовуголь», которые отвечают за определение качества угля, прекратили свою работу. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook. «В связи с тем, что им и другим работникам непромышленной группы в течение нескольких месяцев не выплачивают заработную плату, большинство из них ни копейки не получали с июля. К этой категории относятся инженерно-технические работники и все те, кого Минэнергоугля отнесло к категории поверхностно-технологического комплекса», - написал он. Сегодня днем около двухсот работников ГП «Селидовуголь» протестовали у административного здания против невыплаты зарплаты, пишет ТК «Орбита».
V2 написав:Волгарь Як там Нижній Новгород? Колеги, які там бували (на відміну від декого ), допомогли вже вам ідентифікувати площу та ялинку?
Прошло больше 2-х суток, но ссылки на это фото я так и не получил. Нет ничего удивтельного, что я не узнал место (если ЭТО вообще в Нижнем) - у нас столько ТЦ разного калибра, что я не то, что не был во всех, но даже не подозреваю существовании многих. И не мудрено Торговые центры в Нижнем Новгороде Объектов: 86 http://www.gipernn.ru/torgovye-centry Еще с десяток строится. И у каждого стоит елка. А вот как выглядит предновогодний Нижний - рядом со стадионом, где проходил ЧМ, на берегу Волги открыли каток Главный каток города начал работу на стадионе «Нижний Новгород» (фото) https://pravda-nn.ru/news/glavnyj-katok ... orod-foto/