|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:40
Неумный троллинг - вы ссылку пришлите, тогда поверю, что это в Нижнем.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5868
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:14
Волгарь
Штірліц ще ніколи не був настільки близький до провалу
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5599
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему