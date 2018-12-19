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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:40

  V2 написав:
  Волгарь написав:Раз нашли - дайте ссылку (НА ФОТОГРАФИЮ). Площадь города - больше 450 км 2 (чай, не в Конотопе или Прилуках живем), даже интересно, где ЭТО.


:arrow:
ідея вам де провести новорічні свята - відвідайте Н. Новгород :mrgreen:

Неумный троллинг - вы ссылку пришлите, тогда поверю, что это в Нижнем.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:14

Волгарь
Штірліц ще ніколи не був настільки близький до провалу :mrgreen:
V2
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