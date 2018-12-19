Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Столичные власти решили проблему, возникшую на хлебозаводе "Черкизово", десятки работников которого 14 декабря объявили голодовку, а спустя три дня записали и выложили в Сети видеообращение к президенту Владимиру Путину в связи с длительной невыплатой им зарплат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Сергей Собянин вечером 19 декабря. "Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово", его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", - написал градоначальник в Twitter. - Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу".
Быстро умеют обещать? Ну да, это они умеют.(c)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...